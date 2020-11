Videospiel zu The Last Kids on Earth angekündigt

Bandai Namco Entertainment hat schon viele Videospiele zu Cartoon- und Animationsserien auf den deutschen Markt gebracht. Beispiele hierfür sind PAW PATROL MIGHTY PUPS DIE RETTUNG DER ABENTEUERBUCHT oder BEN 10: POWER TRIP. Jetzt legt der Publisher nach und hat angekündigt eine Adaption des Netflix Originals The Last Kids on Earth zu veröffentlichen. Das Videospiel zu The Last Kids on Earth trägt den weniger langen Titel The Last Kids on Earth and the Staff of Doom und soll im Frühling 2021 erscheinen. Ihr werdet die Möglichkeit bekommen, dass Spiel für die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch und den PC zu kaufen.

In The Last Kids on Earth and the Staff of Doom kämpft ihr gemeinsam mit Jack und seinen Freunden in einer post-apokalyptischen Welt gegen Horden von Zombies. Macht euch bereit für eine epische Quest, um die Welt zu retten!