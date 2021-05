Victoria 3: In einer Zeit des Wandels formt sich die Welt von morgen

Die Eisenbahn und der Telegraf. Dampfschiffe und die Geburtsstunde des Fliegens. Die Wehrpflicht, die Emanzipation und die Frauenrechtsbewegung. Das Viktorianische Zeitalter ist geprägt von einer Welt, die sich durch neue Technologien, neue Philosophien und neue Arten, Politik zu machen, verändert. Dieses turbulente Jahrhundert erwacht in Victoria 3, dem Grand-Strategy-Game von Paradox Development Studio, zu neuem Leben.

Nach jahrelangen Fragen der Community und der Neugier auf die Zukunft einer der ikonischsten Spielereihen des Publishers ist Victoria 3 auf Anhieb eines der am meisten erwarteten Grand-Strategy-Spiele in der Geschichte von Paradox. Victoria 3 ist ein Gesellschaftssimulator, der in einer Zeit des großen Wandels spielt. Spieler beobachten die Bedürfnisse und Wünsche der nationalen Bevölkerung, wobei jede Gruppe ihre eigenen politischen und materiellen Vorlieben hat. Konservative Fraktionen können sich politischen Reformen widersetzen, während eine wachsende Zahl von Händlern und Intellektuellen auf ein größeres Mitspracherecht bei der Führung der Nation drängt. Spieler handeln mit einer großen Auswahl an Gütern auf globaler Ebene, um sicherzustellen, dass die Bedürfnisse im eigenen Land befriedigt werden, denn wenn die Menschen hungern und mittellos sind, droht die Revolution.

Die Inhalte von Victoria 3 im Überblick:

Tiefgehende Gesellschaftssimulation: Kulturelle, wirtschaftliche und ideologische Strömungen konkurrieren um Macht und Ressourcen in einer der detailliertesten historischen Welten von Paradox

Kulturelle, wirtschaftliche und ideologische Strömungen konkurrieren um Macht und Ressourcen in einer der detailliertesten historischen Welten von Paradox Fürsorgliches Herrschen: Spieler versorgen ihre Bevölkerung, bilden sie aus und bereiten sie auf die Zukunft vor, garantieren ihren Wohlstand und verbessern ihre Zufriedenheit.

Spieler versorgen ihre Bevölkerung, bilden sie aus und bereiten sie auf die Zukunft vor, garantieren ihren Wohlstand und verbessern ihre Zufriedenheit. Wunder des Industriezeitalters: Wissenschaftlicher und sozialer Fortschritt geben ihnen die Möglichkeit, das Leben ihrer Bürger zu verbessern.

Wissenschaftlicher und sozialer Fortschritt geben ihnen die Möglichkeit, das Leben ihrer Bürger zu verbessern. Komplexes Wirtschaftssystem: Spieler importieren Waren, um die Kosten niedrig zu halten, exportieren Waren, um ihre Bürger zu bereichern, und besteuern dann diesen Reichtum, um ihre eigenen Pläne voranzutreiben.

Spieler importieren Waren, um die Kosten niedrig zu halten, exportieren Waren, um ihre Bürger zu bereichern, und besteuern dann diesen Reichtum, um ihre eigenen Pläne voranzutreiben. Herausfordernde Diplomatie: Spieler können harmonische Beziehungen zu ihren Nachbarn aufrechterhalten oder eine Krise provozieren, um wertvolle Ressourcen zu ergattern oder neue Märkte zu erschließen.

Spieler können harmonische Beziehungen zu ihren Nachbarn aufrechterhalten oder eine Krise provozieren, um wertvolle Ressourcen zu ergattern oder neue Märkte zu erschließen. Politisches Geschick: Spieler bewältigen konkurrierende Interessen in ihrer Regierung, indem sie neue Reformen auf den Weg bringen. Gleichzeitig riskieren sie eine Revolution, wenn wichtige Stimmen nicht gehört werden.

Spieler bewältigen konkurrierende Interessen in ihrer Regierung, indem sie neue Reformen auf den Weg bringen. Gleichzeitig riskieren sie eine Revolution, wenn wichtige Stimmen nicht gehört werden. Detaillierte und lebendige Welt: Auf einer wunderschön gezeichneten Weltkarte aus dem 19. Jahrhundert wachsen Städte und verdunkeln Fabriken die Landschaft. Spieler wählen eine von zahlreichen Nationen aus dem Jahr 1836 und versuchen, ihren Platz an der Sonne zu behaupten.

Victoria 3 wird auf Steam, im Microsoft Game Pass und im Paradox Store erhältlich sein.