Versus Evil – Fünf frische Spiele für 2019 in der Pipeline

Der Indie-Videogame-Publisher Versus Evil bleibt den Indies auch 2019 treu und bringt eine Vielzahl neuer Titel, die im Laufe des Jahres erscheinen.

Pillars of Eternity II: Deadfire kommt auf die Konsole

Nach dem Launch auf PC im Jahr 2018, schickt sich das gelobte und preisgekrönte RPG Pillars of Eternity II: Deadfire an, auch die Konsolen zu erobern. Das Spiel erscheint später im Jahr für PlayStation 4 und Xbox One mit einem neuen rundenbasierten Modus. Spieler werden auf PlayStation und Xbox One endlich ebenfalls die Chance haben, das exotische Deadfire Archipel zu erforschen und das klassische RPG-Gameplay zu genießen, womit dieses handgemachte Abenteuer die Herzen von RPG-Spielern weltweit erobert hat.

Spieler auf der Nintendo Switch können sich auf eine besondere Überraschung freuen: Das originale Pillars of Eternity erscheint auf der Plattform später im Jahr, verlegt durch Versus Evil.

Line Up 2019-Video:

Yaga

Versus Evil wird bald weitere Details zum wunderschön animierten RPG Yaga bekanntgeben, das den Nordic Games Discovery Contest gewonnen hat. Das Spiel erzählt die Geschichte von Ivan, einem einhändigen Schmied, der vom Unglück verfolgt wird und eine Reihe schier unmöglicher Aufgaben des Zaren bewältigen muss.

Das Action-RPG wurde von Slawischen Volkserzählungen inspiriert.

Trailer:

Cardpocalypse

Dieses Jahr erscheint ein neues Spiel von Gambrinous, dem Team hinter Guild of Dugneoneering. Cardpocalypse dreht sich umdie zehnjährige Jess, die in eine neue Schule kommt, auf der alle Schüler das Kartenspiel Mega Mutant Power Pets sammeln und spielen.

Das Spiel spielt in den 90ern und Cardpocalypse ist ein Einzelspielerkartenspiel, bei dem man die Karten und die Regeln während des Spielens verändert – alles in einem charmanten Schul-Setting.

Trailer:

Hitchhiker

Hitchhiker von dem in Berlin beheimateten Indie-Entwicklungsstudio Mad About Pandas ist ein weiterer wunderschön gestalteter Titel, der diesen Winter erscheint. Von Kennern als zum Nachdenken anregend, gruselig und wahnsinnig unterhaltend beschrieben, nimmt Hitchhiker die Spieler mit auf fünf unterschiedliche, philosophische Roadtrips, auf denen die Spieler die Teile des Puzzles zusammenfügen müssen, hinter dem ein großes Geheimnis steckt.

Das Spiel hat den Intel Buzz Workshop Developer Award und den Game Connection Best Story Award 2018 gewonnen. Hitchhiker verbindet wunderschöne Atmosphäre, geschichtsgetriebenes Storytelling und Elemente aus dem Film Noir, um eine einzigartige interaktive Erfahrung zu schaffen.

Trailer:

Faeria

Versus Evil hat sich als Publisher auch dem strategischen Kartenspiel Faeria angenommen und unterstützt den Entwickler Abrakam dabei, das Spiel zu veröffentlichen und zu promoten.

Dabei wird das Spiel auf eine Vielzahl Onlinestores gebracht, sowie eine Konsolenversion entwickelt. Versus Evil wird sowohl Faeria als auch das neue DLC für Faeria auf der GDC vorstellen.

Into the Dead 2

Nicht vergessen werden darf, dass das Zombie-Survival-Game Into The Dead 2 für die Nintendo Switch erscheinen wird. Das Into the Dead Franchise gibt endlich das lange erwartete Debüt auf Konsole, nachdem das Spiel bereits mehr als 100 Millionen Mal auf Mobilgeräten heruntergeladen worden ist.

Die Spieler auf Nintendo Switch können sich auf das spannende Gameplay von PikPok freuen, samt qualitativ hochwertigem Audio und beeindruckender Grafik. Es wird also Zeit, sich selbst mit mächtigen Waffen auszustatten und alles zu tun, was notwendig ist, um die eigene Familie in der Zombie-Apokalypse zu retten.

Ein Fonds für Indies:

Zusätzlich zu den Details zu neuen Games gibt Versus Evil einen neuen Indie-Spielentwicklungs-Fonds in Hinblick auf Publishing-Maßnahmen für das Jahr 2020 bekannt.