Veröffentlichungsdatum zum 2D Horror Abenteuer Re:Turn 2 – Runaway bekannt

Nachdem Horrortrip von fünf College Studenten in Re:Turn – One Way Trip wird die Reihe des Londoner Entwicklers Red Ego Games fortgesetzt. Nun kündigten die Entwickler ein Veröffentlichungsdatum zur Fortsetzung Re:Turn 2 – Runaway an. Diese setzt genau dort an, wo der erste Teil uns zurückgelassen hat. Während das Spiel hauptsächlich das gleiche Gameplay und die gleiche Erzählkunst bieten soll, ist auch bekannt, dass einige Neuerungen auf die Spieler:innen warten. Bisher wurden komplett überarbeitete, lebendige, handgezeichnete Grafik und Animationen im Spiel sowie eine vollständige Sprachausgabe und ein brandneuer Soundtrack genannt. Ob auch noch andere neuen Ideen im Titel zusehen sind, bleibt abzuwarten. Interessenten können auf Steam jetzt eine Demo herunterladen.

Re:Turn 2 – Runaway erscheint am 28. Januar für PC, Xbox Konsolen und Nintendo Switch.

Re:Turn 2 – Runaway ist ein spannendes, von den Charakteren bestimmtes psychologisches Horror-Erlebnis, in dem unsere Protagonistin Saki und ihr Verlobter Sen in einem verlassenen Zug gefangen sind, der von einem bösen Geist heimgesucht wird. Sie müssen sich ihren Weg freikämpfen, um dem Alptraum zu entkommen und die gefangenen Seelen aus den Fängen des Bösen zu befreien, das von ihnen Besitz ergriffen hat.

Aber Handlungen haben Konsequenzen – um in Sicherheit zu bleiben, muss Saki entscheiden, ob sie wegläuft, sich versteckt oder sich dem Bösen stellt, um ein schlimmeres Schicksal zu vermeiden als die verlorenen Seelen, die bereits an Bord des Zuges gefangen sind.

Re:Turn 2 baut auf der Saga der Protagonistin Saki auf, die im verlassenen Personenzug und an anderen Orten gegen das Böse kämpft, und bietet eine komplett überarbeitete, lebendige, handillustrierte Spielgrafik und -animation sowie eine vollständige Sprachausgabe und einen brandneuen Soundtrack.

Our experiences launching the original Re:Turn and the feedback we received from media and players alike has really helped shape how we approach our future projects. Tt was clear to us that we had the pillars in place to deliver the game experience we wanted and had so much more of Saki’s story to share so we’re excited to share this new chapter with everyone. Rebuilding the game experience almost completely from the ground up with a new engine, revamped visuals and full voice acting has really allowed us to push ourselves as developers and to take Re:Turn 2 in new directions with a real emphasis on horror and scares.