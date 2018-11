Vermintide 2 – Neues DLC „Back to Ubersreik“ angekündigt

Fatshark hat mit „Back to Ubersreik“ ein neues DLC für den Koop-Shooter Vermintide 2 angekündigt. Serienkenner schlackern mit den Ohren, dies kennen wir doch bereits aus dem Vorgänger aus dem Jahr 2015. Doch das Gebotene soll komplett überarbeitet worden sein. Im Dezember [PC, XBox One] können wir Ubersreik in größer, besser und verrückter erleben.

“Horn of Magnus has a very special place in our hearts here at Fatshark” says Martin Wahlund, CEO Fatshark. “It’s a homecoming for anyone that has played the first Vermintide, and a new experience for players who first became Heroes in Vermintide 2 ”.