Vermintide 2 – Gewinnspiel „The Face of Fatshark“ gestartet

Der Indie-Entwickler Fatshark hat ein fettes Gewinnspiel zu Vermintide 2 gestartet. Die Geschichte wurde auf den Namen „The Face of Fatshark“ getauft.

Link zur Teilnahme.

“It’s kind of a perfect combo: Go to Sweden, eat meatballs, and play Vermintide 2 for a week.” says Gunnar Johansson, Face of Fatshark PR.