Vereine aus dem traditionellen Sport investieren immer mehr in die Gaming Szene

E-Sports hat sich von einer Randbewegung zu einem Multimilliarden Dollar Business gemausert. Dabei werden die Spieler und auch die Strukturen im elektrischen Sport immer professioneller. Dies hat viele Investoren auf den Plan gerufen.

E-Sports wird immer professioneller

Unter den Investoren in den E-Sport sind immer mehr Vereine und Profisportler. Dies hat nicht nur mit dem Interesse der Sportler und Teams am elektronischen Sport zu tun. Sie erhoffen sich natürlich auch eine gute Rendite. Zudem kennen die Profisportler die Strukturen, die sich dem richtigen Sport immer mehr angleichen, und erhoffen sich dadurch Vorteile.

NBA Superstar investiert in SoloMid

Als Tochterunternehmen von Swift hat das Team SoloMid (TSM) in einer kürzlich erfolgten Investitionsrunde 37 Millionen Dollar eingesammelt. SoloMid ist in verschiedenen E-Sports-Titeln, wie Fortnite und League of Legends aktiv. Besonders in der LoL-Liga sind sie sehr erfolgreich und haben schon mehrere Meisterschaften gewonnen. Da ist es kein Wunder, dass der Champion Stephen Curry als einer der Investoren in das Team einstieg. Zusammen mit seinem Teamkollegen Andre Iguodala haben sie eine unbekannte Summe in die Organisation gepumpt.

Viele traditionelle Vereine haben ein E-Sports Team

Es ist zwar kein Wunder, dass sich die Profibasketballer, die drei der letzten vier Titel der NBA gewannen, und auch für diese Saison als haushoher Favorit gelten, eines der besten Teams in Nordamerika als Anlage aussuchen, etwas überraschend kam es aber doch, da ihr Team, die Golden State Warriors, ihr eigenes League of Legends Team haben. Das Golden Guardians genannte Team ist aber mitnichten das einzige Team in der LoL-Liga, welches teilweise oder komplett von einem Sportverein besessen wird. Die Cleveland Cavaliers sind an 100 Thieves beteiligt, die Houston Rockets an Clutch City Gaming, die New York Yankees an Echo Fox und die Milwaukee Bucks an FlyQuest.

Beispiele aus Deutschland

Die beschriebene Entwicklung der Investitionen in den E-Sport ist natürlich nicht auf Nordamerika beschränkt. Auch in Deutschland wurde schon sehr viel in den E-Sport investiert. Eines der bekannteren Beispiele ist der FC Schalke 04, der 2016 eine E-Sports-Abteilung im eigenen Verein eröffnete. Das als FC Schalke 04 E-Sports bekannte Team ist aktuell in der höchsten europäischen Spielklasse im Titel League of Legends aktiv. Während Schalke noch als Vorreiter galt sind heute die meisten Bundesligaklubs am E-Sports beteiligt. Natürlich mit besonderem Fokus auf den Spieletitel FIFA. Allerdings stellen sich auch in Deutschland immer mehr Vereine breit auf und beteiligen sich an E-Sports-Teams, die in den unterschiedlichsten Spielen agieren. Dies ist auch sinnvoll, da E-Sports wohl bald als offizielle Sportart anerkannt wird und somit noch beliebter und bekannter werden wird.

Bild: pixabay