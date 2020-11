Vampire: The Masquerade wird zum Battle Royale

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 gehört zu den meist erwarteten Rollenspielen für das nächste Jahr. Eigentlich sollte das Spiel schon dieses Jahr erscheinen, wurde dann aber aufgrund vieler Probleme nach 2021 verschoben. Nun gesellt sich zu Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ein Battle Royale Ableger, welcher in der zweiten Jahreshälfte 2021 auf den Markt kommen soll. Als Entwickler zeichnen sich Sharkmob aus, die unter anderem an The Division gearbeitet haben.

Die Geschichte des Spiel behandelt einen Clan-Krieg zwischen verschiedenen Vampiren. Ihr werdet einen der Vampire spielen und neben anderen Vampiren auch gegen Ungeheuer antreten. So könnte sich das Battle Royale neben PVP-Elementen auch auf PVE fokussieren. Außerdem werdet ihr durch das Trinken von Blut verschiedene Skills einsetzen können.

Das Vampire: The Masquerade hat bisher noch keinen Titel und es gibt noch keine Informationen darüber, für welche Konsolen das Spiel erscheinen wird. Es scheint aber so, als ob wir nicht lange auf neue Informationen warten müssen, da angekündigt wurde, dass weitere Details bald folgen sollen.

Erster Teaser Trailer zum Vampire: The Masquerade Battle Royale