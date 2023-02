Der 15. Sammelband des Mangas Val x Love von Rysuke Asakura bestätigte am 10. August, dass der Manga mit dem 16. Band endet, der im nächsten Frühjahr erscheinen wird. Im November 2021 begann der „letzte Krieg“ des Mangas. Weiterhin gab die Monthly Shonen Gangan-Publikation von Square Enix am 10. Februar bekannt, dass die Serialisierung des Mangas mit der April-Ausgabe des Magazins am 10. März eingestellt wird. Im Dezember 2015 veröffentlichte Asakura den Manga in Monthly Shonen Gangan, einer Publikation von Square Enix.

Eine Anime-Fernsehadaption des Mangas wurde im Oktober 2019 ausgestrahlt. Als der Anime in Japan ausgestrahlt wurde, erwarb Sentai Filmworks eine Lizenz dafür und streamte ihn auf HIDIVE. Hierzulande ist der Anime außerdem bei KAZÉ, heute Crunchyroll zu erwerben. Asakura wird einen neuen Manga mit dem Titel Shikizaki Shimai wa Abakaretai (Ich will von den Shikizaki-Schwestern entlarvt werden) in der ersten Ausgabe 2022 des Magazins Weekly Young Jump von Shueisha am 2. Dezember veröffentlichen.

Mehr zur Geschichte:

Du musst flirten, um die Welt zu retten!

Der Oberschüler Takuma Akutsu hat Angst vor menschlichen Kontakten und will einfach nur ein ruhiges Leben führen. Zu dumm, dass er keine Wahl hat, als neun Walkürenschwestern in sein Haus stürmen! Sie haben ihn beauftragt, ihr Niveau anzuheben, um die Monster zu bekämpfen, die die Menschheit bedrohen – und wie genau soll er das anstellen …? Indem er sich bis zum Äußersten verausgabt!!!

