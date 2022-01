UNCHARTED – Die komplette „Kampf im Flugzeug“ Szene jetzt verfügbar

Der Uncharted Film erscheint bereits am 18. Februar in den hiesigen Kinos. Es ist also etwas Positives, dass Sony Pictures Entertainment derzeit einen Trailer nach dem anderen veröffentlicht und damit einen guten Einblick in den kommenden Film bietet. Ob der Film nun aber eine gute Adaption wird oder wie all seine Vorreiter scheitern wird, ist noch nicht abzusehen. Sony hat aber zumindest auf dem offiziellen YouTube Kanal die komplette „Kampf im Flugzeug“ Szene hochgeladen und somit für Interessenten bereitgestellt:

Über den Uncharted Film:

Der gewiefte Dieb Nathan Drake (Tom Holland) wird von dem erfahrenen Schatzsucher Victor „Sully“ Sullivan (Mark Wahlberg) angeworben, um ein Vermögen zu bergen, das Ferdinand Magellan vor 500 Jahren verloren hat. Was als Raubüberfall beginnt, entwickelt sich für das Duo zu einem rasanten Wettlauf um die Welt, um die Beute vor dem skrupellosen Moncada (Antonio Banderas) zu erreichen, der glaubt, er und seine Familie seien die rechtmäßigen Erben. Wenn Nate und Sully die Hinweise entschlüsseln und eines der ältesten Rätsel der Welt lösen können, haben sie die Chance, einen Schatz im Wert von 5 Milliarden Dollar und vielleicht sogar Nates lange verschollenen Bruder zu finden… aber nur, wenn sie lernen, zusammenzuarbeiten.