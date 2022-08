Ultimate Ears, eine Marke von Logitech, hat heute das neueste Modell in der Reihe seiner tragbaren BluetoothⓇ -Lautsprecher vorgestellt. Der neue Lautsprecher WONDERBOOM 3 kommt zusammen mit einer neuen Farbe für HYPERBOOM auf den Markt.

WONDERBOOM 3: Recycelte Materialien treffen auf beeindruckenden Klang

Der neue Ultimate Ears Lautsprecher WONDERBOOM 3 besteht zu 100 Prozent aus recyceltem Polyestergewebe und zu mindestens 31 Prozent aus zertifiziertem Recycling-Kunststoff, der der recycelten Elektronik neues Leben einhaucht. Als ultraportabler Lautsprecher mit überraschend kraftvollem 360°-Sound bietet WONDERBOOM 3 eine atemberaubende Klangqualität, die mit einer Akkuladung bis zu 14 Stunden hält und dank IP67-Zertifizierung sowohl vor Wasser als auch vor Staub geschützt ist und schwimmen kann. Ob am Pool, am Strand, bei einer Wanderung oder zuhause unter der Dusche – WONDERBOOM 3 kommt mit jeder Umgebung zurecht.

Der neue tragbare Bluetooth-Lautsprecher von Ultimate Ears erscheint in den Farben Joyous Bright (Grau), Hyper Pink, Performance Blue und Active Black und dank einer Bluetooth-Reichweite von bis zu 40 Metern können sich die Nutzer*innen mit dem gekoppelten Endgerät frei bewegen. Der neue Lautsprecher von Ultimate Ears ist schmutzabweisend, sturzsicher und verfügt über eine praktische Schlaufe, die den Transport zusätzlich erleichtert. Je nach Bedarf lassen sich auch zwei WONDERBOOM 3 gleichzeitig koppeln, um einen noch immersiveren Klang zu erzeugen. Wem das noch nicht reicht, kann mit einem weiteren Klick echten Stereo-Sound erzeugen, der sich durch zwei miteinander harmonierende Soundquellen auszeichnet.

HYPERBOOM

Daneben erhält auch HYPERBOOM ein Upgrade: Der lauteste und basslastigste Lautsprecher der Marke erscheint in einer komplett in Weiß gehaltenen Variante, deren beeindruckender Dynamikbereich die Musik genauso zum Leben erweckt wie die schwarze Variante. Neben einem ausdauernden Akku, der bis zu 24 Stunden hält, verfügt HYPERBOOM mit zwei Bluetooth-, einem 3,5-mm-AUX-, und einem optischen Audio-Eingang über insgesamt vier unterschiedliche Signalquellen, die die parallele Verbindung mit mehreren Geräten erlauben. Mit nur einem Klick können Nutzer*innen schließlich zwischen den unterschiedlichen Geräten hin- und herwechseln. Dabei erkennt der adaptive EQ der HYPERBOOM automatisch, in welcher Umgebung sich der Lautsprecher befindet, um den Klang automatisch daran anzupassen.

HYPERBOOM ist darüber hinaus auch „partytauglich“. Dank seiner IPX4-Zertifizierung steckt der Lautsprecher das Spritzwasser aus dem Pool oder von verschütteten Getränken mühelos weg. Und wenn dem Smartphone des „DJs“ mal der Saft ausgeht, lässt es sich über den USB-Ladeanschluss von HYPERBOOM ganz einfach aufladen. Über die praktische One-Touch-Musiksteuerung lassen sich die Titel alternativ auch ganz einfach direkt am Lautsprecher abspielen, anhalten und überspringen.

HYPERBOOM wird von der Ultimate Ears BOOM-App unterstützt, die im Apple App Store und im Google Play Store erhältlich ist. In der App können Nutzer*innen ihre persönlichen Wiedergabelisten kreieren, den Lautsprecher aus der Ferne ein- und ausschalten, die Lautstärke anpassen und vieles mehr. Zudem können Sie prüfen, ob Sie über die neueste Lautsprechersoftware verfügen und ihren HYPERBOOM mit anderen BOOM-, MEGABOOM- oder HYPERBOOM-Lautsprechern verbinden, indem Sie die PartyUp-Funktion der App nutzen.

„Wir freuen wir uns sehr, unsere Produktpalette mit WONDERBOOM 3 und unserem beliebten Premium-Lautsprecher HYPERBOOM in der Farbe Weiß zu erweitern“, sagt Jonah Staw, General Manager von Ultimate Ears. „Mit diesen Erweiterungen bieten wir unseren Kund*innen eine einzigartige Mischung aus brillantem Klang, eleganten Farben und innovativer Technik, die im Falle von WONDERBOOM 3 sogar verstärkt aus recycelten Materialien entstanden sind.“

Preis und Verfügbarkeit

Der Ultimate Ears Lautsprecher WONDREBOOM 3 ist ab dem 31. August 2022 zu einem UVP von 99,99 Euro erhältlich. Die weiße Variante von HYPERBOOM erscheint am 9. September 2022 in ausgewählten Ländern zu einem UVP von 449,99 Euro. Die Preise können je nach Region variieren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.ultimateears.com oder folgen Sie uns auf Instagram.