UGREEN USB 3.0 Festplatten Dockingstation bei uns im Test

Die Festplatten Dockingstation von UGREEN ist ein wahrlich geniales Gadget. Ausgestattet mit USB 3.0 verfügt die Hardware über genügend Power um Festplatten und Laufwerke daran anzuschließen und so mühelos Dateien zu überspielen oder zu sichern.

Kleiner Helfer für PC-Bastler

Da ich mir einen neuen PC-Tower gegönnt habe, welcher viel kleiner ausfällt als mein bisheriges Gehäuse, musste eine interne 2,5 Zoll-Festplatte weichen. Göttlicherweise habe ich das erst erkannt als der alte Tower in seine Einzelteile zerlegt war. Also kurz auf Amazon vorbeigeschaut und die UGREEN Dockingstation entdeckt. Klingt gut, ist billig, wird bestellt.

Das Gerät beziehungsweise der Adapter wird mit den nötigen Kabeln als auch einem Netzteil angeliefert. Das Anschließen selbst ist idiotensicher, an der Rückseite wird der Adapter via USB 3.0-Kabel an den PC angeschlossen. Anschließend müssen wir nur noch lediglich das Netzteil an eine Steckdose anschließen und schon kann der Spaß losgehen.

Achtung! Um Schäden an Festplatten zu vermeiden beachtet bitte folgende Reihenfolge: Zuerst wird die Festplatte mit dem Adapter verbunden, dann der Adapter via USB-Kabel mit dem PC, dann folgt das Netzteil und abschließend wird der Powerschalter des Adapters gedrückt.

Was können wir alles anschließen?

Kurz und bündig – so ziemlich alles. Egal ob wir noch alte IDE-Festplatten mit 40 oder 44-Pins haben, SATA-Festplatten – beide übrigens in 2,5 und 3,5 Zoll verwendbar und interne CD- bzw. DVD-Laufwerke. Unser neuer bester Freund erkennt via Plug&Play alle Festplatten bis zu einer Größe von 6TB. Das Gadget kann sowohl unter Windows [10, 8, 7, Vista, XP] als auch via MAC [OS 9, OS 10] als auch Linux verwendet werden.

Besonders das Verwenden von internen DVD-Laufwerken ist eine geniale Geschichte. Meine PCs verwenden gefühlt seit 10 Jahren keine mehr. So eine Art von Laufwerk hat wohl jeder Bastler daheim herumliegen und so können wir es kurzfristig und einfach anschließen, ohne ein externes Laufwerk kaufen bzw. eines einbauen zu müssen.

Die angeschlossenen Laufwerke erscheinen anschließend im Windows-Explorer und können ganz normal verwendet werden. Heißt wir kopieren Daten, sichern wichtige Dokumente oder legen kurz eine Disk ein.

Im Lieferumfang enthalten:

Ugreen USB 3.0 auf SATA / IDE Konverter x1

USB 3.0 Kabel 1M x1

12V/2A Europa Netzteil AC Adapter x1

Die UGREEN USB 3.0 Dockingstation gibt es um 23,99€ bei Amazon