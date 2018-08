Ubisoft – Line-up für die gamescom bekannt gegeben

Auch Ubsioft wird auf der diesjährigen Publikumsmesse vertreten sein. Der französische Publisher gab nun offiziell bekannt, welche Spiele ihr euch auf der gamescom 2018 genauer ansehen könnt.

Insgesamt wird Ubisoft in Halle 6 mit 10 Spielen vertreten sein, an die ihr Hand anlegen könnt.Mit dabei sind die folgenden Titel:

Assassin’s Creed: Odyssey

Skull & Bones

Trials Rising

Tom Clancy’s The Division 2

Anno 1800

StarLink: Battle for Atlas

Tom Clancy’s Rainbow Six: Siege – Year 3 Season 3: Operation Grim Sky

Space Junkies (VR)

Transference (VR)

For Honor: Marching Fire

Abseits davon werden an der nahe-stehenden Bühne Just Dance 2019 sowie das neue Update zu The Crew 2 vorgetsellt. Einen Merchandise-Stand werdet ihr von Ubisoft übrigens in Halle 5.2 finden.