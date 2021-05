Triple-Memospiel DREI – Wir haben das Memory Spiel der anderen Art getestet

In Corona Zeiten ist man leider oft zu Hause und weiß nicht wirklich was mit seiner Zeit anzufangen. Natürlich kann man zocken, Filme schauen oder gemeinsam kochen. Es gibt aber auch schöne Gesellschaftsspiele und eins davon ist DREI von MeterMorphosen, welches wir netterweise zugeschickt bekommen haben. Dafür auch noch mal ein dickes Dankeschön.

DREI ist ein Triple Memospiel welches eigentlich das bekannte Memory Spielprinzip nutzt. Die dreieckigen Karten müssen immer als dreifaches Triple gefunden werden. Und da haben sich die Macher von MeterMorphosen eine schöne Idee einfallen lassen. Die Zahl 3 gilt als numerologisch als die Zahl der Perfektion, des Umfassenden, der Synthese und ist überhaupt in unserem kulturellen Gedächtnis in vielerlei Kontexten verwurzelt. Die 24 Dreier Paare sind mit ganz besonderen Symbolen ausgestattet. Wir zählen jetzt nicht alle auf – aber zum Beispiel gibt es das Thema Triathlon wobei es die Karten Schwimmen, Radfahren und Laufen gibt. Bei Laternenlied sucht ihr Sonne, Mond und Sterne. Die heiligen drei Könige sind Caspar, Melchior und Balthasar. Und so geht es immer weiter.

Die Spielregeln sind ganz einfach. Alle Karten werden gut gemischt und mit der Bildseite nach unten auf einen Tisch verteilt. Wer am Zug ist darf dann drei Karten aufdecken und muss möglichst die richtigen Paare finden. Hat man das richtig gemacht ist man direkt noch mal dran. Wer am Ende die meisten Paare aufgedeckt hat ist der Sieger. Um das Ganze ein wenig schwieriger zu gestalten können auch weniger Triple Karten ausgelegt werden. Spannend an der Geschichte ist das ihr auch genau überlegen müsst welche drei Dinge überhaupt zusammen gehören.

Eingepackt ist DREI passend in einer dreieckigen Schachtel und ist besonders edel aus. Die Memokarten sind aus festen Karton und hoch qualitativ erstellt. Auch die Haptik der Box lässt sofort erkennen das es sich hier nicht um ein 0815 Produkt handelt. Es macht immer wieder Spaß und bringt das schon bekannte Memory Prinzip auf eine völlig neue Stufe. Für einen netten Spiele-Abend mit der Familie ist DREI absolut gemacht und sollte nicht im Spieleregal fehlen. DREI ist ab 19,99 € im Handel (zb. Amazon) zu finden.

ISBN: 978-3-934657-90-8

ca. 540 Gramm

Format: 20 x 18 x 5 cm

Ab 6 Jahren

2 bis unendlich viele Spieler

Spieldauer: ca. 20 Minuten