Torchlight III ist ab sofort für PC im Early Access

Heute geben Perfect World Entertainment und Entwickler Echtra Games bekannt, dass Torchlight III, die lang erwartete Fortsetzung der Torchlight-Reihe, ab sofort auf Steam in den Early Access für PC geht.

Spieler erleben die ersten beiden Akte von Torchlight III und stürzen sich in unzählige Quests und Bosskämpfe in zufällig generierten Gebieten mit über 100.000 mächtigen Beutegegenständen – darunter magische, seltene und legendäre Gegenstände. Im Early Access können sich Spieler auf noch mehr Inhalte freuen, die in den kommenden Monaten verfügbar sein werden.

„Torchlight III geht auf Steam in den Early Access und markiert damit die Rückkehr des Torchlight-Franchises, das ARPG-Fans kennen und lieben“, sagt Max Schaefer, CEO von Echtra Games und Mitbegründer des Franchises. „Das Feedback der Spieler ist für uns unglaublich wichtig und wir freuen uns darauf, weiter mit der Community zu arbeiten, während wir Torchlight III zum bisher besten Torchlight-Titel machen. Jetzt da Torchlight III in den Early Access geht, ist es an der Zeit, dass langjährige Torchlight-Fans und -Neulinge gleichermaßen ihren Verstand und ihre Tapferkeit an der Front unter Beweis stellen.”

Torchlight III spielt im selben Universum wie Torchlight I & II und bietet im Early Access die klassischen Spielmechaniken wie seine Vorgänger, inklusive dem unterhaltsamen Hack’n’Slash-Kampf, epischer Beute und einem einzigartigen Begleitersystem. Die Rückkehr des Franchises bringt auch neue Features wie ein individualisierbares Fort, mit dem Abenteurer ihre eigene Note in der Welt hinterlassen. Im Verlauf des Early Access werden weitere Features, Spielinhalte (inklusive eines neuen Aktes) und Komfortverbesserungen durch regelmäßige Updates hinzukommen.

Die Ereignisse von Torchlight II liegen ein Jahrhundert zurück und das Glutsteinimperium ist dem Untergang geweiht. Novastraia droht erneut eine Invasion durch die Netherim und ihre Verbündeten. Um die Netherim zu besiegen, müssen Abenteurer sich online mit bis zu drei weiteren Abenteurern zusammenschließen oder sich alleine auf die Jagd machen – nach Ruhm, Ehre und neuen Abenteuern in dieser lebhaften Welt voller gefährlicher Kreaturen.

Spielfeatures im Early Access von Torchlight III umfassen:

Die Front bereisen: Spieler erforschen die Wildnis, spielen mit Freunden, sammeln Materialien, um Beute herzustellen oder um ihre Beute in der Stadt vorzuzeigen.

Spieler erforschen die Wildnis, spielen mit Freunden, sammeln Materialien, um Beute herzustellen oder um ihre Beute in der Stadt vorzuzeigen. Das eigene Fort bauen und verbessern: Spieler erhalten ihr eigenes Fort, in dem sie ihre Ausstattung aufwerten und ihr Fort anpassen, um es ihren Freunden und der Welt zu zeigen. Es gibt Denkmäler der Macht, Begleiterunterkünfte und mehr.

Spieler erhalten ihr eigenes Fort, in dem sie ihre Ausstattung aufwerten und ihr Fort anpassen, um es ihren Freunden und der Welt zu zeigen. Es gibt Denkmäler der Macht, Begleiterunterkünfte und mehr. Ein Relikt wählen: Relikte sind Gegenstände mit großer Macht, die den Spielern aktive und passive Fähigkeiten verleihen. Sie können im Fort hergestellt, aufgewertet und gelagert werden. Das Relikt ist ein wichtiger Bestandteil für die Charakterstrategie.

Relikte sind Gegenstände mit großer Macht, die den Spielern aktive und passive Fähigkeiten verleihen. Sie können im Fort hergestellt, aufgewertet und gelagert werden. Das Relikt ist ein wichtiger Bestandteil für die Charakterstrategie. Epische Ausrüstung sammeln: Ob Rüstungen, Waffen, Rezepte, Glutsteinkerne oder sogar neue Begleiter – es gibt immer etwas zu finden, wenn sich Spieler durch Dungeons kämpfen und gefährlichen Feinden entgegenstellen. Jedes zufällig generierte Gebiet kann stets wiederholt werden, da jede Instanz andere Gegenstände bietet.

Ob Rüstungen, Waffen, Rezepte, Glutsteinkerne oder sogar neue Begleiter – es gibt immer etwas zu finden, wenn sich Spieler durch Dungeons kämpfen und gefährlichen Feinden entgegenstellen. Jedes zufällig generierte Gebiet kann stets wiederholt werden, da jede Instanz andere Gegenstände bietet. Begleiter sind zurück: Spieler kämpfen sich mit ihren treuen Begleitern zu Ruhm und Ehre. Jede Spezies gibt es zudem in einer Vielzahl von Farben und Stilen. Durch zusätzliche Fähigkeiten und Ausrüstung können diese Begleiter noch stärker und widerstandsfähiger für den gemeinsamen Kampf gegen die Feinde gemacht werden.

Spieler kämpfen sich mit ihren treuen Begleitern zu Ruhm und Ehre. Jede Spezies gibt es zudem in einer Vielzahl von Farben und Stilen. Durch zusätzliche Fähigkeiten und Ausrüstung können diese Begleiter noch stärker und widerstandsfähiger für den gemeinsamen Kampf gegen die Feinde gemacht werden. Helden erstellen: Mit vier wählbaren Klassen gilt es, klassenspezifische Mechaniken zu nutzen, um den Schaden beim Gegner und die eigenen Überlebenschancen zu maximieren. In Torchlight III können epische Ausrüstung gesammelt, Reliktkräfte ausgewählt und Ausstattung angepasst werden, um einen einzigartigen Kampfstil für die Helden der Spieler zu schaffen.

Torchlight III bietet vier verschiedene Heldenklassen mit einzigartigen Fähigkeiten und Kräften:

Der Zwielichtmagier ist ein Zauberer, der die Mächte von Licht und Dunkelheit einsetzt, um verheerende Zaubersprüche zu wirken.

ist ein Zauberer, der die Mächte von Licht und Dunkelheit einsetzt, um verheerende Zaubersprüche zu wirken. Der Roboschmied ist ein mächtiger Roboter, der sich auf ein Arsenal an Waffen verlässt, um Hitze aufzubauen und explosive Angriffe zu entfesseln.

ist ein mächtiger Roboter, der sich auf ein Arsenal an Waffen verlässt, um Hitze aufzubauen und explosive Angriffe zu entfesseln. Der Schienenkämpfer ist ein Lokomotiv-artiges Kraftpaket, das mit einem gewaltigen Hammer und einer schwer bewaffneten Eisenbahn in die Schlacht zieht.

ist ein Lokomotiv-artiges Kraftpaket, das mit einem gewaltigen Hammer und einer schwer bewaffneten Eisenbahn in die Schlacht zieht. Der Scharfschütze kombiniert als mächtiger und agiler Fernkampfcharakter seine Fähigkeiten mit Fernkampfwaffen und magischen Schmuckstücken, um Feinde aus der Distanz zu bekämpfen.

Für den Early-Access-Preis von 24,99 € führt dieser schnelle und unterhaltsame Dungeon-Crawler ARPG-Fans zurück in das Universum von Torchlight.