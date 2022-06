Cafes gibt es mittlerweile im Überfluss in einer jeden Stadt. Eins mit gratis WLAN und noch dazu einer guten Internetverbindung zu finden, kann aber eine schwierige Aufgabe sein. So kann es viel Recherche kosten, ein Internet Cafe in der Nähe zu finden, das alle Ansprüche erfüllt. Wir helfen mit einer Liste einiger Top Cafes in Deutschland.

1. Warum sind Internet Cafes immer noch beliebt?

Ein Internet Cafe in der Nähe – wer braucht das heute eigentlich noch? Jeder hat heutzutage doch mobile Daten auf seinem Handy und ist so immer mit dem Internet verbunden, oder? Das stimmt zwar – manche Dinge funktionieren aber eben besser mit einer WLAN-Verbindung. Online Games sind ein gutes Beispiel dafür. Die gehören zu einer der beliebtesten Kategorien der Spiele – vielleicht auch, weil sie so unkompliziert in der Handhabung sind. Jeder der einen Laptop oder ein Smartphone hat, kann sie sogar meist sogar umsonst spielen. Spiele-Anbieter stellen auf ihren Websites eine Vielzahl an Games bereit, auf die Nutzer zugreifen können – sofern sie mit dem Internet verbunden sind.

Doch nicht nur zum Spielen ist ein Internet Cafe in der Nähe hilfreich, viele Menschen arbeiten auch gerne von Cafes aus, besonders wenn sie auf Reisen sind.

2. Internet Cafe in der Nähe – einige Top Optionen in Deutschland

Damit Ihnen die Suche nach einem Internet Cafe in der Nähe leichter fällt, haben wir einige Optionen für Sie zusammengestellt. Hier finden sie eine Liste mit 7 ausgezeichneten Internet Cafes in verschiedenen Städten Deutschlands.

1. Lost Weekend – München

Internet Cafe in der Nähe gesucht – Coworking Space gefunden! Das Lost Weekend im Univiertel in München ist nicht nur ein Cafe mit super Internet, sondern gleichzeitig eine Coworking Space und zudem ein Buchladen. Unter dem Klientel finden sich viele Studenten, die das Internet auch wirklich nutzen – das Highspeed WLAN hält dem Stand und bietet auch vielen Gästen eine gute Internetgeschwindigkeit. Das Cafe serviert leckere Kaffeespezialitäten und überzeugt mit einer raffinierten veganen Speisekarte.

2. KAWA – Köln

Das KAWA in Köln ist der perfekte Ort zum Arbeiten. In gemütlicher Atmosphäre und mit guten WLAN genießen sie hier einen Kaffee während sie im Internet surfen. Für Nicht-Kaffeetrinker gibt es frische Smoothies, sowie Kuchen und Flammkuchen. Dieses Internet-Cafe sollten sie sich merken, denn ist es jeden Tag geöffnet.

3. Bonanza – Berlin

Das Bonanza in Berlin Kreuzberg überzeugt mit seinem klaren Design, das dank der vielen Pflanzen einladend wirkt. Hier gibt es extra gekennzeichnete Plätze für alle, die an ihren Laptop arbeiten wollen.

4. Nord Coast Coffee Roastery – Hamburg

In der Nord Coast Coffee Roastery ist nicht nur das Frühstücksangebot gut, auch das WLAN funktioniert einwandfrei, super schnell und ist für Gäste kostenlos nutzbar. Ein Plus: Dieses Internet Cafe in der Nähe des Kanals bietet eine wundervolle Kulisse, wenn sie Zeit haben, das Smartphone oder den Laptop beiseite zu legen.

5. The Holy Cross Brewing Society – Frankfurt

Das Cafe im urban chic lädt zum arbeiten, Kaffee trinken und verweilen ein. Ganz in der Nähe des Mainufers finden Sie hier nicht nur eine schnelle Internetverbindung, sondern auch exzellenten Kaffee und Kuchen. Eine Regel sollte aber für die Laptop-Nutzer erwähnt werden. Am Wochenende bleibt der Laptop zuhause!

6. Cafe Gustav – Stuttgart

Das Gustav bietet starken Kaffee, gesunde Smoothies und ein abwechslungsreiches Lunch-Menü. Der Spot ist beliebt bei Freelancern – vor allem auch wegen dem guten WLAN. Hier gibt es außerdem die Möglichkeit draußen im schattigen Innenhof Platz zu nehmen. Unter der Woche öffnet der Spot um 7:30, weshalb sich besonders Frühaufsteher dieses Internet Cafe merken sollten.

7. Mintastique – Leipzig

Dieses kleine zauberhafte Cafe ist für seine Cupcakes und andere Süßigkeiten bekannt – obendrein gibt es hier außerdem guten Kaffee und natürlich unbegrenztes und kostenfreies WLAN. Das Cafe befindet sich im Zentrum der Stadt und ist einfach zu erreichen.