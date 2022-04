Es ist bald schon Mai! Damit gibt es wieder viele verschiedene Spiele, die es zu entdecken gilt. Neben einem neuen asymmetrischen Multiplayer Spiel, sowie eine souls-like, erwarten euch auch wieder klassische Third-Person-Shooter und interessante Rollenspiele. Um euch diese große Anzahl an möglichen Titeln auf eine angenehme Anzahl herunter zu dampfen, stellen wir euch ich hier unsere Top 5 der Videospiele vor, die im kommenden Monat erscheinen werden. Natürlich ist diese Liste rein subjektiv und kann dadurch ein von euch sehnlichst erwartetes Spiel nicht mit einbeziehen. Deswegen schreibt uns doch gerne eure heiß erwarteten Spiele des Mai 2022 in die Kommentare!

5. Salt and Sacrifice – 10. Mai 2022

Ihr habt Elden Ring durchgespielt und seid auf der Suche nach einem neuen souls-like Titel? Dann haben wir genau das richtige Spiel für euch: Salt and Sacrifice. Bei dem 2D-souls-like aus dem Hause Sky Studios handelt es sich um die Fortsetzung des beliebten Salt and Sanctuary aus dem Jahre 2016. Das Team besteht aus lediglich 2 Personen, weshalb zwar kein allzu großes Abenteuer erwartet werden sollte, aber davon ausgegangen werden kann, dass ein spaßiges und bestrafendes Gameplay aufbereitet wurde. Wie im Genre üblich, solltet ihr aber eine hohe Frustgrenze mitbringen. Macht euch bereit für eine düstere und in sich schlüssige Welt, welche euch wahrscheinlich voll und ganz verschlingen wird.

Salt and Sacrifice erscheint am 10. Mai 2022 für die PlayStation 4, PlayStation 5 und im Epic Games Store auf dem PC.

4. Evil Dead: The Game – 13. Mai 2022

Bekommt ihr von asymmetrischen Multiplayer Spielen, wie Dead by Daylight oder Friday the 13th: The Game nicht genug und seid immer auf der Suche nach neuen Titeln des Genres? Oder seid ihr einfach nur Fan von Sam Raimis Evild Dead oder der dazugehörigen Serie Ash vs Evil Dead? Lautet eure Antwort auf eine dieser Fragen ja, dann schaut euch doch mal Evil Dead: The Game an. Im Spiel von Boss Team Games und Saber Interactive übernehmt ihr entweder die Kontrolle über Überlebende wie Ash, Scotty, Lord Arthur, Kelly Maxwell, Pablo Simon Bolivar oder ihr seid direkt der Killer, welcher hinter den bekannten Figuren her ist. Neben dem genannten Film Evil Dead oder der Serie, gibt es auch Inhalte aus dem restlichen Franchise. Auch konnten die Entwickler Schauspieler wie Bruce Campbell für Dialoge gewinnen. Seid ihr bereit, euch dem Bösen zu stellen?

Evil Dead: The Game erscheint am 13. Mai 2022 für die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series Konsolen, Nintendo Switch und im Epic Games Store auf dem PC.

3. Vampire: The Masquerade – Swansong – 19. Mai 2022

3 Vampire, eine Geschichte. Im neuen Spiel des Vampire: The Masquerade Universums geht es nicht darum, mit euren Gegnern zu kämpfen, sondern Begierden zu widerstehen und mithilfe von Dialogen euer Gegenüber von euren Ansichten zu überzeugen. Wie ihr dabei vorgeht, bleibt aber gänzlich euch überlassen. Vampire: The Masquerade – Swansong kann hierbei aber auch tückisch agieren, denn ihr seid ein Vampir, welcher nach Blut dürstet. Denkt ihr nicht daran, regelmäßig euren Blutdurst zu stillen, überkommt es euren Charakter und beißt in den nächstbesten NPC, um sich selbst das wohlverdiente Blut zu besorgen. Könnt ihr die Geschichten eurer 3 Hauptfiguren zu einem zufriedenstellenden Ende führen?

Vampire: The Masquerade – Swansong erscheint am 19. Mai 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series Konsolen und im Epic Games Store auf dem PC. Zu einem späteren Zeitpunkt kommt das Spiel auch noch auf die Nintendo Switch.

2. Trek to Yomi – 05. Mai 2022

Wer bisher noch nicht von Trek to Yomi gehört hat, der ist entweder kein Fan klassischer japanischer Filme und Geschichten oder der hat die letzte State of Play von PlayStation verpasst. Der Titel aus dem Hause Flying Wild Hog und Devolver Digital verspricht Samurai-Action vom Feinsten und präsentiert sich in einem fantastischen schwarz und weiß Look. Das Gameplay ist hierbei in 2D angesiedelt und setzt auf den bekannten Loop zwischen Angriffen und Verteidigen von gegnerischen Hieben. Erste Berichte des Spiels waren zwar von diesem Kampfsystem wenig überzeugt, waren dafür aber begeistert von Ästhetik und wie sich das Spiel für Spieler:innen präsentiert. Ob das Spiel ein Hit wird, muss es also erst beweisen. Trotzdem sind wir uns sicher, dass das Spiel Fans finden wird und vor allem hinsichtlich der Präsentation einen starken Eindruck machen wird.

Trek to Yomi erscheint am 05. Mai 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series Konsolen und auf dem PC.

1. Sniper Elite 5 – 26. Mai 2022

Sniper Elite 5 ist wohl das größte Highlight im neuen Monat. Nicht nur ist die gehört die Reihe zu den besten taktischen Shooter Spielen, die ihr derzeit auf dem Markt finden könnt, auch hat Sniper Elite mit Zombie Army ein tolles Spin-Off hervorgebracht, welches erst 2020 mit einem vierten Teil versehen wurde. Der neue Teil der Hauptreihe setzt aber wieder auf reale Schauplätze mit geschichtlichen Einflüssen und einem unübertroffenen Gefühl des Schießens mit Sniper Waffen. In der Beschreibung von Sniper Elite 5 wird auch die verbesserte Kill-Cam hervorgehoben, die jetzt auch auf andere Waffentypen wie Pistolen ausgeweitet wurde. Ob das Ganze mit den Vorgängern mithalten kann, bleibt abzuwarten. Wir sind uns aber sicher, dass das Spiel einiges für Shooter Fans zu bieten haben wird und damit definitiv ein Highlight im Mai ist!

Sniper Elite 5 erscheint am 26. Mai 2022 für die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series Konsolen und auf dem PC.