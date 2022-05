Bereit für einen neuen Monat voller Spiele? Na ja – „voller Spiele“ stimmt nicht ganz, schließlich hat das Sommerloch dieses Jahr etwas früher begonnen als man meinen mag. Trotzdem kann der Juni mit einigen spannenden Titeln aufwarten, welche hoffentlich vielen von euch gefallen werden. Wie in jedem Monat geben wir euch auch für den Juni eine Liste mit unseren 5 meist erwarteten Spielen mit auf den Weg. Ob ihr der Liste zustimmt oder doch eher eine andere Ansicht vertretet, könnt ihr ja dann für euch selbst entscheiden oder einfach direkt mit uns teilen. Und jetzt viel Spaß mit den Top 5 Videospielen im Juni 2022.

5. Diablo Immortal – 2. Juni 2022

„Ist dies ein Aprilscherz außerhalb der Saison?“, so lautet die direkte Übersetzung eines der berühmtesten Zitate der Gamingwelt. Hierbei handelt es sich um die Reaktion des sogenannten „Red-Shirt-Guy“ während der BlizzCon im Jahre 2018. Erinnert ihr euch noch an das dazugehörige Spiel? Kaum zu glauben, aber Diablo Immortal erscheint im Juni und will wiedergutmachen, was es damals für eine Enttäuschung für die Fans war. Um das zu garantieren ist der Release nicht mehr auf Handys begrenzt, sondern der Titel kann auch über eine Art Beta am PC gespielt werden. Zusätzlich sind die ersten Previews doch recht begeistert vom Spiel, weshalb auch wir Hoffnungen haben, Blizzard schafft es ein gutes Spiel abzuliefern. In Diablo Immortal erwartet euch klassisches Diablo Gameplay im Stile von Diablo 3.

Diablo Immortal erscheint am 2. Juni 2022 für Mobile Geräte und auf dem PC.

4. Capcom Fighting Collection – 24. Juni 2022

Spiele der Street Fighter-Reihe, alle 5 Titel der Darkstalkers-Reihe sowie das niedlich-scharfe Super Puzzle Fighter II Turbo, Super Gem Fighter MiniMix und Red Earth in einem Paket? Klingt nicht nur nach viel, ist auch viel Inhalt. Mit der Capcom Fighting Collection erwartet euch eine Sammlung der beliebtesten Capcom Spiele, zwischen welchen ihr hin und her wechseln könnt, wie euch lieb ist. Zusätzlich erwarten euch brandneue Funktionen, um das Erlebnis der Originalspiele zu verbessern, sowie nützliche Einstellungen, die es neuen und wiederkehrenden Spielern leicht machen, in den Spaß einzusteigen. Und genau wie in den ursprünglichen Arcade-Versionen könnt ihr auch offline mit Freunden kämpfen oder eure Fähigkeiten gegen den CPU-Gegner testen!

Capcom Fighting Collection erscheint am 24. Juni 2022 für die Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 und auf dem PC.

3. Fire Emblem Warriors: Three Hopes – 24. Juni 2022

Erinnert ihr euch noch ein Fire Emblem Warriors? Das Hack ’n‘ Slay Actionspiel aus dem Jahre 2017 setzte auf ein Warrior-Style Kampfsystem, wie es bereits Hyrule Warriors tat und bindet zusätzlich Charaktere der beliebten Fire Emblem Reihe mit ein. Fire Emblem Warriors: Three Hopes soll jetzt das gleiche, nur mit Fire Emblem: Three Houses Charakteren machen. Damit reiht sich das Spiel eher in Titel wie, das kürzlich erschienene Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung, mit ein. Wie üblich in dieser Art Spiel, finden Kämpfe in Real-time statt und liefern Kämpfe, in welchem ihr auf eine Art Schere Stein Papier Prinzip achten müsst, um Massen an Gegner niederzustrecken. Weiterhin setzt der Titel auf Elemente von Fire Emblem: Three Houses, wie z.B. Wappen oder Bataillone zu den Charakteren hinzufügen, um Ihr Vorgehen noch besser zu planen.

Fire Emblem Warriors: Three Hopes erscheint am 24. Juni 2022 exklusiv für die Nintendo Switch.

2. Sonic Origins – 23. Juni 2022

Die DLC-Strategie von Sega gefällt wahrscheinlich nicht jedem. Man muss auch sagen, dass die Kritik an den Plänen berechtigt ist und Sega hier unbedingt noch einmal nacharbeiten muss. Trotzdem ist Sonic Origins ein Spiel, auf welches wir uns von ganzem Herzen freuen. Das liegt wahrscheinlich vor allem an dem Fakt, dass wir endlich Sonic The Hedgehog 1, 2, Sonic 3 & Knuckles und Sonic CD auf modernen Plattformen erleben können. Keine Emulation oder der Besitz von alten Konsolen ist mehr nötig, um alte Sonic Spiele zu erleben. Neben neuen Animationen am Anfang und am Ende eines jeden Titels, haben wir die Wahl zwischen einem klassischen oder dem Anniversary Modus, wodurch sich die Breite des Bildschirms ändert. Auch neue Missionen, Coins und ein Museum können freigeschaltet werden.

Sonic Origins erscheint am 23. Juni 2022 für die Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series Konsolen, PlayStation 4, PlayStation 5 und auf dem PC.

1. The Quarry – 10. Juni 2022

Until Dawn war ein fantastisches Horror-Abenteuer, in welchem wir den Verlauf der Geschichte frei entscheiden konnten. Lange haben wir darauf gewartet endlich eine Fortsetzung oder auch ein ähnliches Spiel erleben zu können. Mit der The Dark Pictures Anthology haben wir zwar mehrere Nachfolger im Geiste des Spiels bekommen, die Titel waren meist aber recht kurz und hatten nicht die Ausmaße von Supermassive Games Until Dawn. Im Juni hat das warten nun aber ein Ende und mit The Quarry erwartet uns ein starbesetztes Abenteuerspiel, wo uns wohl einige geheimnisvolle und grausige Monster erwarten sollen. Neben einem Online-, wie auch Couch-Koop Modus für bis zu 8 Spieler:innen, wird es auch einen Modus geben, indem ihr das Spiel wie einen Film erleben könnt. Hierzu entscheidet ihr euch am Anfang schlicht für die Charakterzüge der einzelnen Charaktere. Aber auch der Multiplayer Modus kann entweder abwechselnd mit einem Controller oder einem Abstimmungssystem erlebt werden. Wie viele Figuren werden bei euch das Ende erleben?

The Quarry erscheint am 10. Juni 2022 für die Xbox One, Xbox Series Konsolen, PlayStation 4, PlayStation 5 und auf dem PC.