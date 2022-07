Das Sommerloch ist vorbei! Noch ein paar Tage und schon befinden wir uns im August, was auch viele neue und wahrscheinlich auch hervorragende Titel mit sich bringt. Auch wenn sich die erwarteten AAA Spiele noch immer zurückhalten, so gibt es im kommenden Monat besonders im Indie Genre eine Menge Highlights und heiß herbeigesehnte Spiele. In dieser Top-Liste wollen wir euch unsere Top 5 Videospiele im August 2022 präsentieren. Wie immer sei gesagt, dass wir durch die selbst erlegt Einschränkung nur eine Handvoll der bevorstehenden Titel erwähnen können. Das bedeutet aber auch, dass wir vergessene Highlights oder unbekannte Spiele gerne von euch in den Kommentaren sehen wollen. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit dieser brandneuen Top-Liste!

Cult of the Lamb – 11. August 2022

Bereit, einen eigenen Kult zu gründen? In einem Land voller falscher Propheten gibt es nur ein Lamm, welches die Welt jetzt noch retten und reinigen kann. Im Indie Highlight Cult of the Lamb übernehmt ihr die Kontrolle dieses Lamms und müsst viele neue Gebiete erkunden, um eure Anhänger zu vergrößern und eure Basis zu festigen. Hierbei vermischt das Action-Game Roguelike-Elemente mit einer Bausimulation und gibt euch ein ganzes Arsenal an Magie an die Hand, um die mysteriösen Wälder zu erkunden. Mit der Hilfe von Ressourcen errichtet ihr ständig neue Gebäude und mit der Hilfe von finsteren Ritualen könnt ihr die Götter auf eure Seite ziehen. Ob sich das Ganze nun aber auch genauso spielt, wie es sich anhört, bleibt abzuwarten. Zumindest steckt mit Devolver Digital ein fähiger Publisher hinter dem Titel, welcher hoffentlich dem Studio Massive Monster die nötigen Ressourcen liefert.

Cult of the Lamb erscheint am 11. August 2022 für die Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series Konsolen, PlayStation 4, PlayStation 5 und auf dem PC.

Arcade Paradise – 11. August 2022

Ihr seid Betreiber eures eigens Waschsalons, wollt diesen aber mit neuen Arcade-Maschinen ausbauen, welche sich als recht lukrativ herausstellen. Anlass waren bereits bestehende Maschinen eures Geschwisterchens, welche sich bei eurer Ankunft als sehr lohnend ergeben haben. Jetzt liegt es an euch das Geschäft zu führen und trotz des negativen Feedbacks eures eigenen Vaters zu Profiten führen. Das Spiel setzte hierbei neben dem Simulationsaspekt auch auf eine Vielzahl von Arcade-Maschinen, welche ihr in euren Pausen ausprobieren und komplementierten dürft. Wir konnten bereits anhand einer Preview-Fassung ein erstes Fazit ziehen. Nicht nur sind wir der Meinung, dass der übergeordnete Gameplay-Loop fantastisch funktioniert, auch dass banale Aufgaben gekonnt in spaßige Aktivitäten umgewandelt wurden. Nur die Grafik und ein paar repetitive Faktoren sollten zum Release behoben sein. Ansonsten ist Arcade Paradise aber definitiv ein Titel, auf welchen sich Fans des Simulation-Genres freuen können.

Arcade Paradise erscheint am 11. August 2022 für die Xbox One, Xbox Series Konsolen, PlayStation 4, PlayStation 5 und auf dem PC. Am 24. August wird eine Nintendo Switch Version nachgereicht.

Midnight Fight Express – 23. August 2022

Entwickelt ihr auch ständig eure eigenen Spiele, wenn euch die Videospielwelt mit wenig interessanten Konzepten im Stich lässt? So zumindest erging es Jacob Dzwinel, welcher mit Midnight Fight Express nun seinen komplett eigenen Brawler im August loslässt. Komplett von ihm selbst und alleine entwickelt könnt ihr euch mit Fäusten, Füßen, Messern, Rohren, Pistolen, Maschinengewehren und mehr durch eine große Stadt kämpfen. Um diese große Aufgabe zu bewerkstelligen, stehen euch leichte und schwere Nahkampfangriffe, Blocken, Gegenangriffe, Würfe, Ausweichen, Nah- und Fernkampfwaffen und brutale Finishing Moves zu Verfügung. Neben einem schnellen und flüssigen Kampfsystem könnt ihr euren Charakter individuell zusammenstellen und an euren Spielstil anpassen. Es soll insgesamt über 40 Level geben, in welchen ihr Umgebungen nutzen könnt und euch mit Spieler:innen weltweit um die Highscores prügelt. Schon alleine der Soundtrack in den Trailer und die gezeigten Bilder machen definitiv Lust auf mehr. Ob sich das ganze aber auch so gut spielt, wie es sich anhört, erfahren wir gegen Ende des Monats.

Midnight Fight Express erscheint am 23. August 2022 für die Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 und auf dem PC.

Soul Hackers 2 – 26. August 2022

Die Persona-Reihe ist bekanntermaßen nur eine Spin-Off-Reihe der Shin Megami Tensei Spiele. Man muss aber zugeben, dass diese Spin-Offs bereits mehr Aufmerksamkeit genießen als die Hauptreihe. Obwohl dafür wahrscheinlich hauptsächliche Persona 5 verantwortlich ist, ist diese Spin-Off-Reihe nicht die einzige, welche den Haupttiteln entsprungen ist. Auch Devil Summoner: Soul Hackers ist ein dazugehöriges Spiel, welche nun im August eine Fortsetzung bekommt. Diese hört auf den schlichten Namen Soul Hackers 2. Als Ringo, eine Agentin von Aion, ist eure Aufgabe, die Welt zu retten, indem ihr die Menschheit vor einer Apokalypse bewahrt. Um diese Aufgabe zu bewältigen, streift ihr im RPG von Atlus durch eine Cyberpunk-ähnliche Welt voller Neonlichter und verschiedener Gegner. Wie aus der Hauptserie gewöhnt und auch in Persona adaptiert, sammelt ihr Monster oder auch Dämonen und könnt diese zu neuen Kreaturen fusionieren. Weiterhin soll teilweise auch der soziale Aspekt im Vordergrund stehen, wobei wir nicht die Ausmaße eines Persona 5 in dieser Hinsicht erwarten. Jedoch definitiv ein Titel, welchen man im August im Auge behalten sollte.

Soul Hackers 2 erscheint am 26. August 2022 für die Xbox One, Xbox Series Konsolen, PlayStation 4, PlayStation 5 und auf dem PC.

Saints Row – 23. August 2022

Nach einer Alien-Invasion, dem Besuch in der Hölle und einem gefloppten Spin-Off geht Saints Row mit dem gleichnamigen Titel einen Soft-Reboot ein und besinnt sich auf eine schlichte dennoch humorvolle Gangster-Geschichte zurück. Was man im neuen Teil der Reihe direkt in den Mittelpunkt rücken muss, ist der Charakter-Creator. Diese sogenannte „Boss Factory“ erlaubt euch eine Vielzahl an Möglichkeiten, euren eigenen Gangster-Boss zu erstellen. Und das Beste? Ihr könnt die Boss Factory bereits kostenlos im Epic Games Store, PlayStation und Xbox Konsolen downloaden und den erstellten Charakter dann in das finale Spiel übernehmen. Auch wenn ihr nur herumspielen wollt, ist der Modus perfekt für euch geeignet. Abgesehen von diesem kleinen Highlight abseits des Spiels, will euch Saints Row nach Santo Ileso entführen, einer Insel voller Möglichkeiten für deine Gang. Neben dem Übernehmen verschiedener Gebiete, gibt es wieder eine Menge wegzuknallen, Autos durch die Gegend zu cruisen und vielleicht sogar Versicherungsbetrug zu begehen. Soweit so bekannt. Jetzt muss der neue Teil nur noch beweisen, dass er die bekannte Formel positiv und spaßig umsetzen kann.

Saints Row erscheint am 23. August 2022 für die Xbox One, Xbox Series Konsolen, PlayStation 4, PlayStation 5, PC und für Google Stadia.