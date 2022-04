Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition ist ein Remaster des gleichnamigen PlayStation Klassikers, welcher im Jahre 2000 in den USA erschien. Neben einer aufpolierten Grafik und einigen neuen Funktionen, gibt es zudem das Text-Adventure RADICAL DREAMERS – Der verbotene Schatz – im Paket enthalten. Hierbei handelt sich um den ersten Release des Spiels in Europa, was besonders Fans vergangener Square Enix Spiele freuen sollte.

Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition erscheint am 07. April 2022 für die PlayStation 4, die Xbox One, den PC und die Nintendo Switch.

4. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp – 08. April 2022

Mit Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp haben wir das bereits zweite Remaster in dieser Liste, wobei das Spiel mit seinen neuen Grafiken schon als Remake bezeichnet werden kann. Die beiden enthaltenen Spiele basieren auf den Originalfassungen aus dem Jahre 2001, sowie 2003. Es gilt, seine Gegner in rundenbasierten Kämpfen zu besiegen. Das Kampfsystem erinnert teilweise an Fire Emblem und verspricht taktische Manöver, wie das Befehligen seiner eigenen Armee.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp erscheint am 08. April 2022 exklusiv für die Nintendo Switch.

3. The Serpent Rogue – 26. April 2022

In The Serpent Rogue steckt ihr in der Rolle eines Alchemisten und müsst dadurch ständig die verschiedensten Tränke mixen. Das Spiel setzt einen starken Fokus auf Crafting und das Herumexperimentieren mit verschiedenen Zutaten. Diese Zutaten können überall in der Spielwelt gefunden und von euch für verrückte Ereignisse benutzt werden. Zu diesen Ereignissen zählt zum Beispiel das Transformieren von euch und den NPCs, welche die Welt bevölkern. Klingt nach einer spannenden Sandbox, die erkundet werden will!

The Serpent Rogue erscheint am 26. April 2022 für die PlayStation 5, die Xbox Series X|S, den PC und die Nintendo Switch.

2. Nintendo Switch Sports – 29. April 2022

Wii Sports – dieses Spiel sagt euch etwas, oder? Diesen Monat bringt Nintendo die beliebte Reihe als Nintendo Switch Sports auf die aktuelle Konsolengeneration, auch wenn wir diesmal auf die beliebten Miis verzichten müssen. Nichtsdestotrotz bekommen wir mit Fußball, Volleyball, Bowling, Tennis, Badminton und Chambara interessante Sportarten, die durch ein kostenloses Update durch Golf erweitert werden. Ob sich die neue Sammlung von Nintendo dann aber lohnt, wird wohl erst zu Release feststehen.

Nintendo Switch Sports erscheint am 29. April 2022 exklusiv für die Nintendo Switch.

1. Lego Star Wars: Die Skywalker Saga – 05. April 2022

Ihr habt es sicher bereits in dieser List erwartet: Lego Star Wars: Die Skywalker Saga. Das Spiel von TT Games bringt nicht nur alle 9 Teile der Skywalker Saga in einem Paket auf die Bildschirme, auch geht das Entwicklungsstudio komplett neue Wege in dem neuen LEGO Titel. Die Kamera ist dieses Mal näher an den Charakteren und auch sonst können wir viel freier schießen. Auch wird es diesmal möglich sein, sich hinter Objekten zu verstecken und die einzelnen Klassen über ein Skillsystem zu verbessern. Ein Fest für Fans und Neueinsteiger, wie es scheint.

Lego Star Wars: Die Skywalker Saga erscheint am 05. April 2022 für die PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC und die Nintendo Switch.