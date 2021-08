Top 5 JRPGs, die noch 2021 kommen

Bald schon steht der September an und somit ist das bekannte Sommerloch auch bald schon vorbei. Es wird also Zeit sich mit kommenden Spielen auseinanderzusetzten, um den Überblick über die Neuheiten nicht zu verlieren. Auch kommen noch einige JRPGs dieses Jahr auf den Markt. Um euch diese Art der Spiele vor Augen zu führen, präsentieren wir euch in dieser Top-Liste top 5 der JRPGs, die ab September 2021 erscheinen werden.

Wichtig: die Reihenfolge der Liste spielt keine Rolle und wurde von uns zufällig gewählt. Weiterhin werden nur Spiel genannt, die ein festes Releasedatum haben. Alle JRPGs die noch dieses Jahr herauskommen, aber lediglich den Release 2021 erhalten haben, zählen also nicht. Wir würden uns über eure kommenden Favoriten in den Kommentaren freuen!

5. Blue Reflection: Second Light – 09. November 2021

Blue Reflection: Second Light hat es auf diese List geschafft, weil schon der erste Teil ein fantastisches JRPG war. Das rundenbasierte Kampfsystem aus dem ersten Teil soll für dieses Spiel überarbeitet werden und mit tiefergehenden Mechaniken bestückt werden. Auch werden die sozialen Interaktionen aus dem ersten Teil zurückkommen, die schon in Blue Reflection die Phasen zwischen den Kämpfen angenehmer gestaltet haben.

Handlung:

BLUE REFLECTION: Second Light folgt den Abenteuern dreier Schüler – Ao Hoshizaki, Kokoro Utsubo und Yuki Kinjou – die sich in einer mysteriösen schwebenden Akademie wiederfinden und nach Hinweisen suchen, um ihren Weg zurück nach Hause zu finden – mit nur ihren Namen als Erinnerung. Eines Tages breitet sich ein seltsamer neuer Raum am Rande der Akademie aus. Da das neue Land die Welt, in der die Heldinnen leben, umgibt, bezeichnen sie es als „das Herz der Welt“ und nennen das unerklärliche neue Gebiet Heartscape.

Zum Unglück der Heldinnen ist das fast traumhafte Land Heartscape auch ein äußerst gefährlicher Ort, den es zu erkunden gilt. Monster verfolgen das Land, und Ao und ihre Freunde müssen die Macht der Ringe nutzen, um Waffen zu beschwören, ihr Aussehen zu verändern und zu „Reflektoren“ zu werden, die bereit sind, die angreifenden Bestien in einem hektischen Echtzeit-Kampfsystem abzuwehren! (©KOEI TECMO GAMES CO., LTD)

4. Tales of ARISE – 10. September 2021

Nachdem Tales of Berseria auf ganzer Linie überzeugen konnte, ist es kein Wunder, dass die gesamte Fangemeinde dem neuen Teil der Tales of Serie sehnsüchtig entgegenfiebert. Was bei Tales of ARISE besonders ins Auge springt, ist die neue Optik, die nicht nur wunderschöne Charaktere, sondern auch Landschaften auf den Bildschirm zaubert. Aber auch sonst sollte das Spiel mit seinen Echtzeit-Kämpfen und den spannend geschriebenen Dialogen Spieler:innnen auf der ganzen Welt begeistern.

Handlung:

Rena beherrscht Dahna nun schon seit 300 Jahren, beutet den Planeten aus und nimmt den Menschen ihre Freiheit und ihre Würde.

Unsere Geschichte beginnt mit Alphen und Shionne, zwei Personen aus unterschiedlichen Welten, vereint durch ihr Streben, ihr Schicksal zu verändern und eine neue Zukunft zu schaffen.

Euch erwarten die unterschiedlichsten Charaktere, ein intuitives Kampfsystem und eine fesselnde Geschichte in einer wunderschönen Welt, für die es sich zu kämpfen lohnt. Tales of Arise bietet eine JRPG-Erfahrung der Extraklasse. (© 2010 – 2021 BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S)

3. Shin Megami Tensei V – 12. November 2021

Es ist bereits mehr als 8 Jahre her, da konnten wir Shin Megami Tensei IV auf dem 3Ds erleben und genießen. Nun geht die Reihe mit Shin Megami Tensei V endlich in die nächste Runde. Das Spiel aus dem Hause Atlus (Persona 5) setzt nicht nur auf die Unreal Engine 4, sondern wird zudem auch exklusiv auf der Nintendo Switch erscheinen. Es gilt Monster zu sammeln, zu verbessern und mit ihnen rundenbasierte Kämpfe zu fechten.

Handlung:

In Shin Megami Tensei V, dem neuesten Teil der gefeierten Shin Megami Tensei-Rollenspielserie, spielt ihr einen Highschool-Schüler, der seine neuentdeckten Kräfte einsetzen muss, um mithilfe eines befehlsgesteuerten Systems in einem dämonenverseuchten Ödland zu bestehen.

Dämonen stellen gefürchtete Gegner dar, können aber durch Verhandlungen auch mächtige Verbündete werden und dann in dieser sterbenden Welt an eurer Seite kämpfen. Für welches Schicksal entscheidet ihr euch? (© 2021 Nintendo)

2. Final Fantasy XIV: Endwalker – 23. November 2021

Ist es nicht etwas geschummelt, die Erweiterung eines bereits erschienen Spiel in die Liste mit aufzunehmen? Wenn ihr euch diese Frage gestellt habt, dann muss ich euch recht geben. Es ist jedoch so, dass Erweiterungen von Final Fantasy XIV oft auch mit ganzen Spielen mithalten können. Final Fantasy XIV bringt Spieler:innen mit dem Mond und den Tiefen von Pandemonium zwei komplett neue Gebiete. Außerdem wird es wieder neue Raids, Dungeons und einen neuen Job geben.

Handlung:

Nach der Rückkehr aus dem ersten Splitter, in dem der Krieger der Dunkelheit Hand in Hand mit den Exegeten das unheilvolle Licht zurückgedrängt hatte, erwartet den Helden bereits die nächste epochale Herausforderung: Dem Ursprung droht eine Wiederholung der Letzten Tage – das Ende der Welt! Sind die überall aufflammenden Konflikte Vorzeichen des verzweifelten Todeskampfes eines sterbenden Planeten? Getragen von den Hoffnungen des Gestirns begibt sich der Krieger des Lichts auf eine schicksalhafte Reise ins Sternenmeer …

Stähle dein Herz und wage dich in ein noch größeres Abenteuer! (© 2021 SQUARE ENIX LTD)

1. Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle – 19. November 2021

Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle sind Remakes von Pokémon Diamant und Perl – muss ich wirklich noch mehr dazu sagen? Der Stil der Remakes mag zwar Geschmackssache sein, aber zumindest handelt es sich hier um Pokémon Spiele, die man unbedingt gespielt haben sollte. Fans und Kenner des Originals sollten aber keine großen Neuerungen erwarten, da ILCA sich streng an die Vorlagen halten.

Handlung:

Die Abenteuer in Pokémon Strahlender Diamant und Pokémon Leuchtende Perle finden in der Sinnoh-Region statt, einem Ort voller natürlicher Schönheit, in deren Mittelpunkt der Kraterberg steht. Auf deinem Weg zum Pokémon-Liga-Champ wirst du viele Gebiete der Region bereisen.

Das ursprüngliche Spiel wurde liebevoll reproduziert, um sowohl die Handlung als auch die Größenverhältnisse zwischen den Städten und Routen des Ursprungsspiels detailgetreu darzustellen. So können Fans von Pokémon Diamant und Pokémon Perl unvergessliche Momente in bekannten Orten erneut erleben. Auf Abenteurer, die die Sinnoh-Region zum ersten Mal betreten, warten jede Menge Überraschungen und spannende Begegnungen. (© 2021 Nintendo)