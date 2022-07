Liste von Videospielen, die die Herzen deutscher Spieler erobert haben

Es lässt sich nicht leugnen, dass Videospiele zu einer der beliebtesten Freizeitbeschäftigungen geworden sind. Um sich von Problemen abzulenken oder sich nach einer harten Arbeitswoche zu entspannen, verbringen viele Menschen ihre Zeit mit ihren Lieblingsvideospielen.

Natürlich wählt jeder deutsche Spielliebhaber ein Spiel nach seinen Vorlieben aus: manche erkunden gerne unbekannte Orte, andere kämpfen gerne gegen Kriminelle. Jemand ist bereits ein Profi, und jemand ist ein Anfänger, der höhere Level erreichen möchte und die Hilfe eines Boosters nutzt. WoW Arena Ranking Boost ist vor allem bei Deutschen beliebt.

Welche Videospiele sind bei den Deutschen am beliebtesten?

Jeder Mensch ist einzigartig, ebenso wie seine Vorlieben und Geschmäcker. Da die Auswahl an Videospielen heute riesig ist, können die Menschen die Videospiele auswählen, die ihren Vorlieben am besten entsprechen. Einige sind Fans eines Spiels und genießen es seit Jahren, und einige interessieren sich für neue Spiele, die erst kürzlich veröffentlicht wurden.

Aus der großen Liste der heute von deutschen Spielern gespielten Videospiele lassen sich jedoch diejenigen mit den meisten Fans herausheben. Jedes dieser Spiele erschien in verschiedenen Jahren, konnte aber die Aufmerksamkeit vieler Spieler auf sich ziehen.

World of Warcraft

World of Warcraft ist das prominenteste Online-Projekt und hat nicht nur in Deutschland, sondern weltweit eine riesige Fangemeinde. Sein dritter Neuzugang, Wrath of the Lich King wurde zum schnellsten Spiel in der Geschichte der Computerspiele. Das Spiel sucht aus mehreren Gründen seinesgleichen: erstens sind seine Schöpfer die berühmten Blizzard, die ihre Spiele perfektionieren; zweitens hat das Spiel einen enormen Hintergrund; drittens wird es ständig weiterentwickelt, erweitert, verbessert.

Es ist der ständigen Weiterentwicklung, dem Streben nach dem perfekten Gleichgewicht der Kräfte und einer ausgefeilten Handlung voller Ereignisse aller Art zu verdanken, dass World of Warcraft eine solche Popularität erlangt hat. Da das Spiel das Durchlaufen vieler Level beinhaltet und die Spieler sie nicht immer erfolgreich bestehen können, gibt es im Internet sogar Tipps, wie Sie ihren WoW-Charakter verbessern können.

Minecraft

Minecraft ist eines der legendärsten Videospiele der Geschichte. Seit seiner Veröffentlichung ist dieses Spiel zu einem unbestreitbaren Meisterwerk und einer Legende der Spieleindustrie geworden. Minecraft behält immer seine Relevanz und bleibt ein Lieblingsspiel für Hunderte Millionen Spieler auf der ganzen Welt, einschließlich in Deutschland.

Laut Statistik ist dieses Spiel bei Jugendlichen in Deutschland am beliebtesten. Die Essenz des Spiels besteht darin, verschiedene Dinge aus den Würfeln zu machen. Minecraft gibt völlige Freiheit beim Erstellen seiner eigenen kleinen Welt der Träume, ohne den Spieler in irgendeiner Weise einzuschränken.

Call of Duty: Warzone

Call of Duty: Warzone hat auch einen ehrenvollen Platz in der Liste der Top 5 Lieblingsspiele unter deutschen Spielern. Dieser Shooter, der ein bedingt kostenloses Battle Royale ist, vereint 150 Spieler. 50 Teams mit jeweils 3 Spielern nehmen am Spiel teil und das Team, das am Leben bleibt, gewinnt.

Ereignisse im Spiel finden in einer alternativen Realität in einer von den Entwicklern erfundenen Stadt statt. Das sorgfältig durchdachte Warzone-Kartendesign ermöglicht es den Spielern, alle Taktiken zu spielen, von Feuergefechten auf kurze und mittlere Distanz bis hin zu Scharfschützen-Duellen. Die deutschen Spieler mögen die Vielfalt an Waffen und Skins am meisten. Angesichts der Sets kann man ein völlig anderes Gameplay erstellen.

Fortnite

Fortnite ist ein Videospiel, das eine Mischung aus Sandbox-Spielen (Spiele, in denen Sie überall hingehen können, im Gegensatz zu Spielen mit festgelegten Pfaden und Levels) und Third-Person-Shootern ist. Im Spiel können Sie alleine oder mit einer Gruppe gehen. Die beliebteste Art, Fortnite zu spielen, ist die Battle Royale-Version, bei der der Spieler mit einer Gruppe von Leuten spielt, die er nicht kennt, und alle zusammenarbeiten, um zu überleben, während eine andere Gruppe gegen sie alle spielt.

Fortnite hilft den Spielern, effizienter zu arbeiten als in anderen Spielen, in denen ein Spieler gegen einen anderen antritt. Um erfolgreich zu sein, muss das Team zusammenarbeiten, um Fallen zu stellen, Strukturen zu bauen und sogar Errungenschaften zu verteidigen, um Rampen und andere nützliche Gegenstände herzustellen. Und das ist einer der Gründe, warum das Spiel bei deutschen Spielern beliebt ist.

FIFA

FIFA ist eine Reihe von Fußballsimulatoren, die vom Studio Electronic Arts entwickelt wurden. Seit 1993 erhalten die Spieler jedes Jahr eine neue Ausgabe des beliebten Titels, die die Veränderungen in der Fußballwelt im Laufe des Jahres festhält.

Die Beliebtheit dieses Simulators bei den Deutschen ist vor allem darauf zurückzuführen, dass viele Deutsche große Fußballfans sind. Fans des Spiels nutzen die Gelegenheit, das Leben von Fußballspielern zu leben und die gesamte Atmosphäre eines Fußballspiels zu spüren. Die Spieler warten immer darauf, was die Entwickler des Spiels in der neuen Version vorbereiten werden.

Das sind die Top 5 Videospiele unter deutschen Spielern, die auch außerhalb Deutschlands sehr beliebt sind. Natürlich kann sich diese Bewertung ändern, da die Entwickler ständig neue Spiele präsentieren, die auf der Grundlage aller Wünsche der modernen Spieler entwickelt werden. Vielleicht können die Spiele, die 2022 erscheinen, den Erfolg jener Kreationen übertreffen, die ihre Fans seit Jahren erfreuen.