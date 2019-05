Tools Up! – Renovier Spass mit Freunden

All in! Games und The Knights of Unity kündigen ihr neues Co-op Spiel, Tools Up!, an.

Fans von Overcooked sollten sich Tools Up! Ganz genau anschauen. Anstatt zusammen zu kochen, versucht ihr hier mit euren Freunden ein Haus zu renovieren. Spieler müssen sich verschiedenen Herausforderungen stellen. Egal ob Alleine oder mit bis zu vier Spielern, das Chaos ist vorprogrammiert bei diesem Indie Titel.

Maciej Jaroszewicz, Projekt Manager bei The Knights of Unity, sagt dazu:

Wir haben Tools Up mit dem Ziel entwickelt, die lustige Couch-Kooperation für Spieler aller Spielstärken zugänglich zu machen. Das ist das Spiel, das du mit deinen Kindern oder sogar Großeltern spielen kannst.

Tools Up! erscheint 2019 für Xbox One, Playstation 4, Nintendo Switch und PC.