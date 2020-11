Tomb Raider Reloaded angekündigt

Mobile Games haben sich in den letzten Jahren zu einem lukrativen Markt für große Publisher entwickelt. Kein Wunder also, dass einige berühmte Marken ihren Weg in das Smartphone finden. Auch Tomb Raider bekam mit Lara Croft Go einen Ableger für das Handy. Nun hat Square Enix aber ein weiteren Ableger von Tomb Raider angekündigt, der unter dem Namen Tomb Raider Reloaded 2021 auf mobilen Geräten verfügbar sein wird.

Viele Informationen sind zu Tomb Raider Reloaded derzeit noch nicht bekannt. Zumindest steht schon fest, dass es sich bei dem neuen Tomb Raider fürs Handy um ein Action-Arcade Spiel aus dem Hause Emerald City Games handelt. Emerald City Games hat unter anderem an Lionheart Tactics und Stormblades entwickelt.