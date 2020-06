Tom Clancy‘s The Division 2 – Titel Update 10 erscheint am 16. Juni

Ubisoft gab heute bekannt, dass Titel Update 10 fürT am 16. Juni erscheint und viele Verbesserungen und Fixes mit sich bringt.

Am 23. Juni startet zudem Season 2 von Die Warlords von New York, die den Spielern aufregende und neue Endgame-Inhalte bietet. Kurz nach Veröffentlichung von Season 2 wird mit dem zweiten Raid die ultimative Herausforderung für alle Spieler zurückkehren.

Verbesserungen und Fixes

Vor Veröffentlichung von Season 2 werden durch das Titel Update 10 einige grundlegende Änderungen und ein verbessertes Balancing eingeführt. Die Neuerungen wurden bereits auf dem öffentlichen Testserver geprüft und Feedback der Spieler gesammelt, wodurch es dem Entwicklerteam möglich war, das Gameplay zu verfeinern und die von der Community geforderten Verbesserungen in Kernelementen des Spiels durchzuführen:

Spielerstärke

– Erhöhter Schaden bei fast allen Waffen, einschließlich exotischer Waffen

– Verbesserung der Gear Sets

– Verbesserung der Brand Sets

Qualität und Quantität des Loots

– Erhöhung der Gesamtqualität des Loots

– Verbesserung der Loot-Systemskalierung mit ansteigender Schwierigkeitsstufe

– Verbesserung der Qualität von gecrafteten Objekten

– Verbesserte Lagerbestände der Händler

Fixes und Balancing

– Weitreichende Anpassungen des generellen Balancing

– Hohe Anzahl von allgemeinen Bug Fixes

Die Warlords von New York: Season 2

Season 2 ist ab dem 23. Juni verfügbar und liefert brandneue Endgame-Inhalte. Seasons sind Teil der Erweiterung Die Warlords von New York und bieten eine Reihe von 3-monatigen, narrativen Kurzkampagnen. In Season 2, Keeners Vermächtnis, müssen die Division Agents eine neue abtrünnige Zelle übernehmen und sie daran hindern, den von Aaron Keener hinterlassenen Plan doch noch umzusetzen. Spieler müssen die Erweiterung Die Warlords von New York besitzen, um an Seasons teilnehmen zu können.

Wie bereits in Season 1 haben Spieler in Season 2 die Möglichkeit einzigartige Belohnungen freizuschalten. Darunter sind zwei neue exotische Gegenstände, eine Skill-Variante und ein neues Gear Set. Spieler, die die Erweiterung Die Warlords von New York besitzen, können Season 2 kostenlos spielen. Zusätzlich haben sie die Möglichkeit, den Season Pass 2 zu erwerben, um zusätzliche Belohnungen für ihren Fortschritt zu erhalten. Der Pass bietet weitere Möglichkeiten, um spezifische Ausstattungen und exklusive Prestige-Objekte, wie ein einzigartiges Season-Outfit, zu erhalten. Spieler haben noch bis zum 15. Juni Zeit die Inhalte der Season 1 abzuschließen, bevor am 23. Juni Season 2 beginnt.

Andere Events werden in Season 2 fortgesetzt, dazu zählen:

– Ligen: eine Reihe von Challenges für Spieler mit der Option, abhängig von der Fähigkeit des Spielers, Herausforderung zu meistern und Belohnungen freizuschalten

– Global-Events: zeitlimitierte Events, bei denen globale Modifikatoren auf das gesamte Spiel angewendet werden und die Spieler für die Erfüllung bestimmter Aufgaben belohnt werden.

Während jeder Season erhöhen die Spieler ihr Season-Level, um verschiedene Belohnungen freizuschalten, indem sie an saisonalen Aktivitäten teilnehmen und das Spiel spielen.

Operation „Stahlross“

Im zweiten Raid arbeitet ein Team von acht Spielern zusammen, um eine neue Herausforderung zu bestehen. Darüber hinaus erhalten Spieler ab Level 30 und ab Level 40 exklusive Belohnungen, wenn sie an der bisher schwierigsten Mission teilgenommen haben. Das Veröffentlichungsdatum des zweiten Raids wird bald verkündet.