Tipico setzt auf Slotautomaten von Branchenprimus NetEnt

Der deutsche Glücksspielanbieter Tipico und der international anerkannte Spielentwickler NetEnt aus Schweden haben einen Deal abgeschlossen, um zusammen in den regulierten Glücksspielmarkt in New Jersey einzusteigen.

Tipico wurde im Jahr 2004 gegründet und spezialisiert sich auf Sportwetten und Casinospiele. Der Firmensitz von Tipico befindet sich auf Malta, wodurch dieser Anbieter natürlich auch eine Lizenz der MGA (Malta Gaming Authority) aufweisen kann. Eine maltesische Lizenz gilt als besonders sicher, da die Glücksspielbehörde aus Malta besonders dahinter ist, dass alle gesetzlichen Vorschriften eingehalten werden und diese regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass alle Spiele fair ablaufen und Daten niemals an Dritte weitergegeben werden. Zudem hat dieses erfolgreiche Unternehmen Niederlassungen in Deutschland, Österreich, Gibraltar, Kroatien und Kolumbien. Seit 2004 entwickelt sich Tipico mit Lichtgeschwindigkeit weiter und hat nach derzeitigem Stand stolze 1.800 Mitarbeiter aus über 50 verschiedenen Ländern.

NetEnt – ein Name der aus der Online Glücksspielbranche nicht mehr wegzudenken ist. NetEnt ist ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Unterhaltung und versorgt die weltweit erfolgreichsten Betreiber von Online Casinos mit Spitzenlösungen für Glücksspiele. Seit seiner Gründung im Jahr 1996 produziert NetEnt ein paar der besten Spielautomaten und Spiele weit und breit und gilt als Vorbild für viele andere Spielemacher. Das komplette Spielangebot wurde nach und nach auch für mobile Geräte optimiert, sodass auch via Smartphone, Tablet oder sogar über die Smartwatch in der höchstmöglichen Qualität alle Spielautomaten genießbar sind. Ganz egal ob Gonzo’s Quest, Mega Fortune, Starburst oder Dead or Alive – wer kennt sie nicht?

Auf Bewertungsportalen für die neuesten und besten Spielautomaten erfahren Sie, welche Spiele gerade besonders im Trend liegen und wieso diese besonders Spaß machen.

Das Übereinkommen von NetEnt und Tipico ermöglicht, dass die Spielautomaten und Tischspiele von NetEnt bereits ab Tag 1 in New Jersey angeboten werden können. Die Auswahl des riesigen NetEnt Portfolios wird nicht nur bekannte Spiele wie Divine Fortune beinhalten, sondern auch diverse virtuelle Tischspiele sowie Online Spielautomaten. Tipico Spieler dürfen sich also schon jetzt auf ein aufregendes Spielerlebnis und jede Menge Spielspaß mit diesen aufregenden Spielautomaten und Tischspielen freuen.

Im Zusammenhang mit dieser US-Expansion hat Tipico nicht nur ein Büro im Hoboken, New Jersey, eröffnet, sondern auch eine Partnerschaft mit dem Marketing-Unternehmen Digilant abgeschlossen. Die Mitarbeiter von Digilant sind absolute Experten im Marketing-Bereich und sollen Tipico dabei helfen in den USA Fuß zu fassen und mehr Aufmerksamkeit auf ihre Produkte zu lenken.

„Es ist uns eine Ehre mit einem renommierten Glücksspielanbieter, wie Tipico zu kooperieren und zusammen in die USA zu expandieren“, sagt Brian Kraft, Vizepräsident von NetEnt Commercial Americas LLC.“

„Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit NetEnt zu beginnen und den Glücksspielmarkt in den USA zusammen zu erobern“, sagt Adrian Vella, Geschäftsführer von Tipico des amerikanischen Markts. „Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz auf dem regulierten Markt in New Jersey und dem breit gefächerten Spielangebot sind wir zuversichtlich, dass unsere Kunden das Angebot von NetEnt lieben werden.“

Der Plan der beiden Firmen ist es, auch in Zukunft eng zusammenzuarbeiten, um den Bekanntheitsgrad von Tipico zu steigern und das Spielangebot an Spielautomaten und anderen Produkten in den USA nach und nach zu erweitern.

Bildquelle:pixabay