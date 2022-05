Indie Enwickler Mane6 und Publisher Modus geben den Release, für die Konsolen-Version von Them’s Fightin‘ Herds, an.

Das Spiel hat ursprünglich als My Little Pony: Friendship is Magic Fan-Game angefangen. Aus Angst, dass der Lizenzhalter Hasbro, rechtliche Schritte gegen das Team einleiten könnte, wurden der Titel und die Charaktere geändert. Die, My Little Pony: Friendship is Magic, Serien-Schöpferin Lauren Faust, war so begeistert von dem Fan-Game, dass sie das kleine Entwicklerteam unterstützen wollte. Sie hat die vorhanden Ponys komplett umdesignt und neue Kämpfer entwickelt, zusätzlich hat sie noch die Story und Welt für das Spiel erstellt. Dank einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne, erschien das Spiel dann 2018 auf Steam als early access. Seit 2020 ist das Spiel fertig, aber nur für PC. Jetzt kann der Entwickler die Konsolen-Versionen endlich ankündigen.

Them’s Fightin‘ Herds ist erhältlich für PC und erscheint im Herbst 2022 für Xbox, Playstation und Nintendo Switch