The Wolf Among Us – Season 2 kommt doch erst 2019

Erst im vergangenen Jahr kündigte die Spieleschmiede Telltale Games auf der Comic-Con in San Diego die zweite Staffel zu The Wolf Among Us an. Diese sollte nach damaligen Angaben bereits 2018 erscheinen. Nun gab Telltale Games den Fans unlängst ein neues Update zum Spiel und hatte dabei keine guten Neuigkeiten im Gepäck.

Demnach musste man die zweite Staffel der Adventure-Reihe kurzerhand verschieben. So soll The Wolf Among Us: Season 2 definitiv nicht mehr 2018 zu haben sein sondern erst 2019 erscheinen. Grund dafür seien einige größere Änderungen, die man am Spiel vornehmen wolle. So werde man weiter experimentieren um das Spiel schlussendlich zu dem zu machen, was man sich vorgenommen hat.

Die erste Staffel zu The Wolf Among Us erschien bereits 2014.