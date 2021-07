The Witcher: Monster Slayer – Das AR-Spiel kommt noch diesen Monat

Pokémon GO hat gezeigt, dass Besitzer eines Handys gerne in Fantasy Welten eintauchen, die gemeinsam mit der Realität kollidieren. Nach dem mäßigen Erfolg von Harry Potter: Wizards Unite versucht CD Project nun sein Glück mit einem AR-Spiel zum The Witcher Franchise. Das Spiel mit dem Namen The Witcher: Monster Slayer ist zwar schon länger angekündigt, hat nun aber ein Releasedatum.

Am 21. Juli 2021 ist es soweit und ihr könnt auf die Jagd nach den verschiedensten Monster gehen. Neben dem Bekämpfen von Monstern, werdet ihr auch die Möglichkeit haben mit NPCs zu reden und eure Fähigkeiten stetig zu verbessern. The Witcher: Monster Slayer erscheint für IOS und Android. Derzeit kann sich in den Stores vorregistriert werden, was besondere Boni mit sich bringt.