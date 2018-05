The Witcher – Bald folgen Infos zum Geralt-Schauspieler

Zu The Witcher wurde bereits vor einigen Wochen eine Netflix-Serie angekündigt. Vorerst wurde es jedoch recht ruhig um das Projekt. So sind große Informationshappen bislang leider nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Unlängts hat aber Regisseur / Produzent Tomasz Baginski sein Schweigen gebrochen.

Und zwar kündigte Baginski an, dass man bald schon den Schauspieler bekannt geben wird, der in die Haut von Geralt von Riva schlüpft. Konkreter erklärte Baginski, dass Fans in genau drei Monaten den Namen des Schauspielers erfahren werden.

Baginski selbst soll als Regisseur für die erste Folge der Netflix-Serie einspringen, primär soll er allerdings die Rolle des Produzenten übernehmen.