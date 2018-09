The Walking Dead: The Final Season – Trailer zur zweiten Episode veröffentlicht

Bereist am 14. August startete Entwickler Telltale Games mit der letzten Staffel der populären Adventure Reihe The Walking Dead auf dem PC, der Nintendo Switch, der Xbox One sowie der PlayStation 4 durch. Nun steht diesen Monat bereist die zweite Episode in den Startlöchern.

Mit „You’re still little“ soll das Episoden-Abenteuer bereits Ende des laufenden Monats fortgeführt werden. Dabei schlüpft ihr im kommenden Teil von The Walking Dead: The Final Season wieder einmal in die Haut von Clementine. Sie versucht gemeinsam mit dem kleinen AJ innerhalb der Zombie-Apokalypse zu überleben. Entwickler Telltale Games veröffentlichte nun passend zur bevorstehenden Release eine ersten Trailer, der euch die Geschehnisse in „You’re still little“ näher bringen soll:

Episode 2 „You’re still little“ von The Walking Dead: The Final Season erscheint am 25. September.