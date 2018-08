The Walking Dead: The Final Season – Spielbare Demo veröffentlicht

Mit The Walking Dead: The Final Season kündigte Entwickler Telltale Games bereits vor einiger Zeit den Abschluss der erfolgreichen Adventure Reihe an. Den Anfang macht die erste Episode der letzten Staffel bereits in knapp zwei Wochen, nun können Fans aber schon einmal einen Blick riskieren.

So kündigte Telltale Gmaes unlängst an, dass ab sofort eine spielbare Demo zum Serienfinale The Walking Dead: The Final Season kostenlos zum Download bereit steht. Bei der Demo handelt es sich um die Eröffnungssequenz der ersten Episode. Die Demo könnt ihr euch derzeit auf der Xbox One sowie PlayStation 4 zu Gemüte führen.

Die erste Folge der letzten Staffel ist auf den 14. August 2018 datiert und soll dann ebenfalls für den PC sowie die mobilen Plattformen veröffentlicht werden.