The Surge – Wilder Westen-DLC „The Good, the Bad and the Augmented“ veröffentlicht

Focus Home Interactive und Deck 13 haben ein DLC für ihr Soulslike The Surge veröffentlicht. Die Erweiterung „The Good, the Bad and the Augmented“ beinhaltet den Wilden Westen als Thematik. Das DLC ist ab sofort für den PC via Steam sowie auf den Konsolen XBox One und PS4 verfügbar.

Wir treten mir unserem Helden Warren gegen den Bösewicht Dr. Rischboter an. Dieser hat sich eine tödliche Testkammer gegönnt und darin etliche Feinde wie Cowboys, Indianer und Mexikaner platziert. Unser Kampf wird währenddessen live im TV ausgestrahlt, quasi Reality-TV für Erwachsene.

Launch-Trailer: