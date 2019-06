The Surge 2 – Release am 24. September, Trailer von der E3 2019

Focus Home Interactive und Deck 13 haben den Release von The Surge 2 bekanntgegeben. Am 24. September 2019 erscheint der Titel für den PC, PS4 und XBox One.

Außerdem wurde auf der E3 2019 ein neuer Trailer veröffentlicht, welcher mit dem Track The Day Is My Enemy von Prodigy unterlegt ist.

Trailer:

Zusätzlich wurde The Surge 2 für alle interessierten Zocker in den Vorbestellerstatus befördert. Was euch dort erwartet und was die Limited Edition auf dem Kasten hat, seht ihr in den folgenden Screenshots.