The Sinking City – Neuer Trailer macht uns heiß auf die E3

„Hörst du wie die Stimme in deinem Kopf immer lauter und lauter wird? Das bin ich – und das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir miteinader reden…“

Mit diesem Satz schmückt der Entwickler Frogwares die Videobeschreibung des neuen Trailers zu The Sinking City. Das Open-World-Spiel, welches in einem von H.P. Lovecraft inspirierten Universum angesiedelt ist, schickt euch auf eine mysteriöse Forschungsmission. Denn als Privatdetektiv begebt ihr euch nach Oakmont in Massachusetts, in eine Stadt, die von übernatürlichen Überschwemmungen heimgesucht wird und in der sich die Bewohner äußerst sonderbar verhalten.

Wird The Sinking City ein kleiner Geheimtipp?

Die Aufgabe des Spielers ist es dabei, herauszufinden was sich hinter den Geschehnissen in der Stadt verbirgt. Im Trailer bekommen wir nicht nur einen Eindruck davon wie düster der wohl Titel sein wird, sondern auch die Info, dass es auf der E3 weiteres Material zu sehen geben wird. Hoffentlich auch einen Release-Termin.

The Sinking City soll noch in diesem Jahr für die PS4, die Xbox One und den PC erscheinen.