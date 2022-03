Mit Until Dawn erschuf Supermassive Games eines der besten Entscheidungsspiele auf der PlayStation 4. Wir hatten nicht nur die Aufgabe, eine Gruppe von Teenager am Leben zu halten, wir konnten sie auch auf die grausamsten Weisen sterben lassen – es war unsere Entscheidung, wie sich die Geschichte entwickelt. Mit der sogenannten The Dark Pictures Anthology entwickelte das Studio dann noch eine ganze Reihe an Horrorgames, deren Ende wir mit unseren Entscheidungen beeinflussen konnten. Bald schon startet die zweite Staffel dieser Anthologie, jetzt kündigte das Team hinter der Vielzahl an Spielen, aber mit The Quarry ein Spiel an, welches nicht Teil der The Dark Pictures Anthology, dafür aber stärker an Until Dawn erinnern soll.

“Das Sommercamp ist vorbei. Deine Entscheidungen werden die Schicksale von 9 Betreuer*innen bestimmen, während sie versuchen, die Nacht zu überleben. Willkommen in Hackett’s Quarry. Du wirst nicht glauben, wozu du wirst.” – Mit diesen Worten wird das Spiel beschrieben. Insgesamt können wir uns wieder im lokalen Multiplayer oder Online, mit 8 Spieler:innen, den zahllosen Entscheidungen stellen. Eine weitere Besonderheit ist die große Anzahl an bekannten Schauspielern, die Teil der Geschichte sein sollen. Beispiele hierfür sind David Arquette (“Scream”), Ariel Winter (“Modern Family”), Justice Smith (“Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu”), Brenda Song (“Dollface”), Lance Henriksen (“Aliens”) und Lin Shaye (“A Nightmare on Elm Street”).

The Quarry erscheint am 10. Juni 2022 für die PlayStation 4, PlayStation 5, die Xbox Konsolen und den PC.

Deutscher Trailer: