The Outer Worlds – Release bekannt, Trailer von der E3 2019

Private Division und Obsidian Entertainment gaben bekannt, dass The Outer Worlds ab sofort vorbestellt werden kann und am 25. Oktober 2019 für XBox One, PS4 sowie für PC [Microsoft Store und Epic Games Store] erscheint.

Alles in unserer Hand

Der bekannte Rollenspielentwickler Obsidian Entertainment präsentiert mit The Outer Worlds, eine düstere und gewitzte Geschichte, die von den Entscheidungen der Spieler in einer Kolonie am Rande der Galaxis vorangetrieben wird. Der kalte, feste Griff der Konzernbürokratie löst sich auf. Schuld daran ist ein unbekannter Besucher – nämlich wir.

Der Charakter, der von uns gesteuert wird, entscheidet den Ausgang der Geschichte. Unsere Entscheidungen beeinflussen nicht nur, wie sich die Geschichte entwickelt, sondern auch die Charakterentwicklung, die Geschichten der Begleiter und die Geschehnisse gegen Ende des Spiels.

Das sagen die Beteiligten:

„Als ich durch eine Vertragsklausel mit Leonard zusammenarbeiten musste, haben wir uns entschieden, das Spiel zu machen, das wir schon immer entwickeln wollten“, erklärt Tim Cain, Co-Game Director bei Obsidian. „Ein Spiel, in dem die Entscheidungsfreiheit des Spielers etwas bedeutet und ihm erlaubt, jede Situation so anzugehen, wie er möchte. Denn es ist seine Geschichte. Und weil wir noch nicht herausgefunden haben, wie man jemanden vertraglich dazu bringt, so zu spielen wie wir wollen. Noch nicht.“ „Spaß beiseite“, sagt Leonard Boyarsky, Co-Game Director bei Obsidian, „Tim freut sich sehr, wieder mit mir an einem Spiel zu arbeiten, das sich nicht nur auf eine vom Spieler vorangetriebene Geschichte konzentriert, sondern auch ein neues Universum entwickelt, das der Spieler erforschen kann. Voller Tiefgang, Humor und vom Konzern genehmigter Vorgehensweisen.“ „Obsidian hat enorm viel Erfahrung, was die Erschaffung einzigartiger Einzelspielerrollenspiele angeht“, erklärt Allen Murray, Vice President of Production. „The Outer Worlds hat alles, was ein Obsidian-Spiel ausmacht, und bietet düsteren Humor, interessante Charaktere und reichlich Freiheiten für den Spieler.“

E3 2019-Trailer: