Cube Overflow, ein unabhängiges Videospielstudio, hat ein einstündiges Gameplay-Video der ersten drei Spielbögen veröffentlicht, um das Debüt von The Netrunner Awaken1ng, dem Hack ‚N‘ Dash Parkour-Spiel, auf Steam am 24. Mai zu feiern. The Netrunner Awaken1ng ist ein 3D-First-Person-Parkour-Spiel mit Würfel- und Wiederholungsmechanik. Sucht nach Daten in der Cyberpunk-Matrix, breche in Sicherheitssoftware ein und fliehe, bevor die Matrix dich eliminiert.

Über das Spiel:

In The Netrunner Awaken1ng spielst du einen Hacker, der die Matrix auf der Suche nach strategischen Daten infiltriert. Speedrunne, tauche und renne zu adaptiver Elektro-Techno-Musik und hacke dich durch die prozedural generierten Level. In einer dreidimensionalen Matrix im Retro-Neon-Stil verlässt du dich allein auf deine Parkour-Fähigkeiten, um die zahlreichen tödlichen Verteidigungssysteme zu hacken, die Daten zu stehlen und vor dem Disconnect() lebend zu entkommen. Sei reaktionsschnell, präzise und bahne dir einen Weg durch die Plattformen, auf denen sich die Schwerkraft ändert und neue Mechanismen zu erwarten sind.

Über Cube Overflow:

Cube Overflow ist ein unabhängiges französisches Videospielstudio, das von Alexys Dussier gegründet wurde. Dem Studio liegen zwei Ideen zugrunde: die Verbesserung des Spielerlebnisses und die Entwicklung anspruchsvoller Spiele. Der Netrunner Awaken1ng ist der erste Titel, den das Studio entwickelt hat.

