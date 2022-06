Die „The Legend of Heroes“-Serie bekommt einen neuen Part!

The Legend of Heroes: Trails to Azure knüpft direkt nach den Ereignissen von Trails from Zero an: Die Special Support Section (S.S.S.) sieht sich – mit neuen Crew-Mitgliedern und neuen Aufgaben auch neuen Spannungen in Crossbell gegenüber. Der Druck zweier politischer Kräfte gefährdet zugleich die Sicherheit ihres Zuhauses und die Integrität des Teams. Der neue Charakter-Trailer stellt die Mitglieder der S.S.S. vor und zeigt, wie viel Potenzial in ihnen steckt!

The Legend of Heroes: Trails to Azure erscheint auf Nintendo Switch, PS4 und PC.