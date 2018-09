The Last Remnant – Trailer zeigt Grafikunterschiede

Es ist noch gar nicht allzu lange her, dass Square Enix die Remastered-Version von The Last Remnant angekündigt hat. Während man damals noch kein richtiges Video-Material gezeigt hat, gibt es heute endlich erste Szenen zu bestaunen.

The Last Remnant wirkt ordentlich aufpoliert

Die Entwickler haben heute ein Video veröffentlicht, das die alte Grafik des Spiels, mit der neuen, aufgehübschten Optik vergleicht. Der ganze Vergleich, den ihr euch unter diesen Zeilen anschauen könnt, sieht dank der Unreal Engine 4 tatsächlich ziemlich nett aus und lässt unsere Vorfreude ein wenig steigen. Genaue Angaben zu Dingen wie der Auflösung, der Framerate oder anderen Features können wir derzeit allerdings noch nicht tätigen. Dafür müssen wir uns wohl noch etwas gedulden.

The Last Remnant Remastered erscheint am 06. Dezember 2018 exklusiv für die PlayStation 4.