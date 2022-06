Eins der wohl schlecht behüteten Geheimnisse der Videospielindustrie war die letzten Monate, dass The Last of Us bald ein Remake erhalten wird. Auf dem Summer Game Fest 2022 wurde es von Neil Druckmann dann auch bestätigt: Ein Remake zum gefeierten Horror-Abenteuer kommt noch dieses Jahr. Um genau sein, kommt der Titel am 2. September 2022 für die PlayStation 5. Weiterhin wurde mit der Ankündigung auch eine PC-Version für die Zukunft bekannt gegeben. Diese hat bisher jedoch noch keinen Releasedatum. Das Remake zu The Last of Us erscheint unter dem passenden Titel The Last of Us Part 1 und zeigt damit, dass es sich um den ersten Teil einer Reihe handelt. Im ersten Trailer zeigt sich direkt, dass sich das Remake von der Optik stark am zweiten Spiel orientiert. Auch heißt es, das Spiel sei komplett neu gebaut worden, was den Umgebungen womöglich neue Tiefe verleiht. Vom Inhalt soll sich The Last of Us Part 1 aber deutlich am Original orientieren. Wer den ersten Trailer noch nicht geschaut hat, kann dies hier nachholen:

Quelle: Als Quelle dienen die Informationen, welche wir auf dem Summer Game Fest 2022 gesehen haben