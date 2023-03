Am 28. März wurde The Last of Us Part 1 endlich auch für den PC veröffentlicht und muss gleich durch einen wahren Shitstorm durch. Ein erfolgreicher Release sieht anders aus. So soll die Performance gruselig sein und es zu mehreren Abstürzen kommen. Manche bezeichnen das Spiel sogar als völlig unspielbar. Auch die Shader bereiten große Probleme und lassen die Hardware bis an ihre Grenzen gehen.

Auf Steam häufen sich die negativen Kritiken und das Spiel hat aktuell vernichtende 32 Prozent positive Stimmen. Das hat man sich bei Naughty Dog sicher ganz anders vorgestellt. Die Entwickler wissen um die Probleme und wollen diese auch so schnell wie möglich beheben.

The Last of Us Part I PC players: we’ve heard your concerns, and our team is actively investigating multiple issues you’ve reported.

We will continue to update you, but our team is prioritizing updates and will address issues in upcoming patches.

— Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 28, 2023