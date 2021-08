The King of Fighters XV – Erscheint am 17. Februar 2022

SNK zeigt, im neusten King of Fighters XV (15) Trailer, das Erscheinungsdatum des Fighting Games. Shatter all expectations!



39 Kämpfer werden zum Start verfügbar sein, darunter beliebte Klassiker, Fan-Lieblinge und solche, die für den Fortgang der Story entscheidend sind. Das erste Mal, dass die Helden aus jeder Saga zusammenkommen, was einen unverzichtbaren Moment in der King of Fighters-Storyline darstellt. Der neueste Teil der King of Fighters-Saga knüpft an den Story-Modus des Vorgängertitels an.

Das Spiel bietet das klassische Drei-gegen-Drei-Teamkampfsystem sowie eine Reihe neuer Features, wie z. B. Shatter Strike, eine neue Mechanik, mit der die Spieler gegnerische Angriffe kontern können. Darüber hinaus werden die Spieler einen verbesserten MAX-Modus sowie den MAX-Modus (Quick) mit einer Rush-Funktion erleben, die es ermöglicht, Combos durch schnelles Drücken der Angriffstasten auszuführen.

The King of Fighters XV unterstützt sowohl lokale Kämpfe für ein bis zwei Spieler als auch Online-Kämpfe für zwei bis acht Spieler. Das Spiel bietet eine Vielzahl von Online-Modi, darunter Ranglisten-Match, Casual Match, Room Match und Online-Training. Außerdem gibt es einen neuen Draft VS-Modus, in dem du gegen einen Gegner antrittst und versuchst, deinen Lieblingscharakter zu schnappen, bevor dieser es kann. Der Rollback-Netcode wurde für ein optimales Online-Erlebnis übernommen.

King of Fighters XV erscheint am 17. Februar 2022 für Playstation 4/5, Xbox Series X | S und PC.