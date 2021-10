The Jackbox Party Pack 8 bei uns im Test

Die Corona-Pandemie hat zu einer Renaissance der Multiplayerspiele geführt. Das soll jetzt nicht bedeuten, vorher waren diese Art der Spiele unbeliebt, die derzeit weiterhin anhaltende Pandemie hat aber zumindest zu einem Aufschwung geführt. Spiele, die diesen Aufschwung aber besonders bemerkt haben, sind mit großer Wahrscheinlichkeit The Jackbox Party Pack 1 bis 7. Der erste Teil der Party Spiele Sammlung kam 2014 auf den Markt und überzeugt mit Games wie You Don’t Know Jack, Drawful oder Fibbage XL. Nun erscheint am 18. Oktober der bislang achte Teil der Reihen, den wir uns vorab schon einmal anschauen durften. Ob sich The Jackbox Party Pack 8 für eure nächste Party lohnt, soll euch unser Test nahebringen.

Fakten

Name: Jackbox Party Pack 8

Plattformen: PC, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch

Genre: Adventure

Release: Partyspiel

Entwickler: Jackbox Games, Inc.

Publisher: Jackbox Games, Inc.

Kurze Information: In diesem Test werden wir erst einmal alle 5 Spiele des Pakets einzeln beleuchten und euch dann noch einen Gesamteindruck darlegen. Die finale Zahl am Ende dieser Review ist aber als allgemeine Wertung zu betrachten.

Drawful Animate

Drawful Animate ist bereits der dritte Teil des gleichnamigen Zeichenspiels. Während wir im ersten Serienteil nur eine Farbe benutzen durften und dies im zweiten Spiel auf zwei Farben aufgestockt wurde, gibt es in Drawful Animate nun zwei Frames und drei Farben, mit deren Hilfe wir unsere eigenen Animation gestalten können. Die Regeln des Spiels sind dabei ganz einfach: Ihr bekommt einen Satz oder ein Wort, dass ihr zeichnen müsst. Dann dürfen andere Spieler:innen der Animation einen Namen verpassen, um die anderen Spieler:innen hinters Licht zu führen. Nun hofft ihr, dass die anderen euer Wort oder Satz auswählen damit ihr Punkte bekommt. Das Ganze geht nun so lange, bis alle Animationen durch sind.

Ich würde euch sehr gerne eine unserer Runden präsentieren, leider müsste ich diesen Artikel dann nur für Leser ab 18 freigeben. In Drawful Animate könnt ihr entweder den Friend Mode, Make Your Own oder Featured Content auswählen. Spielt ihr den Friend Mode zum Beispiel mit engen Freunden und habt deren Namen in euren Sätzen integriert, dann glaubt mir, ihr werdet eine Menge Spaß haben. Generell sorgt das Spiel für kurzweiligen Spaß, der euch mit den verrücktesten Ergebnissen belohnt. Hier liegt aber auch das große Problem des neuen Drawful begraben – es ist kurzweilig. Nach gerade einmal zwei Runden vergeht einem schnell die Lust am Spiel. Hier hätte etwas mehr Variation mit mehr Frames zum Animieren oder mehr Farben zum Malen nicht geschadet.

The Wheel of Enormous Proportions

Fragen stellen. Fragen beantworten. Drehen. Nochmal. Mit diesem Stichwörten ist das Spiel dann auch schon im Grunde erklärt – natürlich nicht ganz. The Wheel of Enormous Proportions ist das übliche Trivia Game, dass in vielen The Jackbox Party Packs seinen Einzug findet. Ist das etwas Schlechtes? Ich würde behaupten nein. Nicht umsonst gehören Trivia Sendungen zu den beliebtesten im deutschen Fernsehen.

Durch das Drehen eines Rads sind die Phasen zwischen dem Beantworten von Fragen unglaublich spannend und man fragt sich immer was als nächstes passiert. Auch nach der zweiten Runde bleibt das Spiel interessant, da die große Anzahl an unterschiedlichen Fragen und Kategorien jeder Mitspieler:inn eine Chance geben. In dieser Art von Spielen gibt es aber dann auch immer eine Schattenseite: Besitzen Spieler:innen ein größeres Allgemeinwissen, wird das Spiel für die Anderen zur reinen Geduldsprobe und die zuvor genannte Spannung verschwindet einfach. Da für diese Tatsache das Spiel selbst nichts kann, bekommt man mit The Wheel of Enormous Proportions einen Trivia-Genuss für Jung und Alt.

Job Job

Bereit euch in einem Job zu bewerben? In Job Job beantwortet ihr zuerst eine Frage, die euch auf euer Gerät gesendet wird. Die Antworten auf diese Fragen werden daraufhin geschreddert und die Einzelteile werden zufällig zu verschiedenen Personen gesendet. Nun müsst ihr mit den kleinen Schnipseln neue Sätze bilden, die als Antworten für wichtige Bewerbungsfragen dienen. Wer bekommt den Job?

In unserem Test hatten wir mit Job Job womöglich am meisten Spaß. Nicht nur kamen die absurdesten Antworten zutage, auch blieben wir nicht von „anzüglichen Aussagen“ verschont. Da jede Runde neue Fragen aufwirft und auch die Antworten der Spieler:innen immer unterschiedlich ausfallen, ist jede Runde ein bisschen anders. Oftmals konnten wir uns das Lachen einfach nicht verkneifen.

Wie aber auch schon Drawful Animate und The Wheel of Enormous Proportions vorher kommt auch Job Job nicht ohne Fehler daher. Aus irgendeinem Grund bekommen Spieler:innen häufig komplette Sätze der anderen Spieler:innen präsentiert, die auch genauso für die eigene Antwort verwendet werden können. Wir haben uns zwar Mühe gegeben immer neue Sätze zu kreieren, es war aber schwierig nicht zu bereits vorhandenen Satzstrukturen zurückzugreifen. Hier hätten wir uns definitiv einen größeren Zufallsfaktor und Durchmischung der Wörter gewünscht.

The Poll Mine

Spieler:innen dürfen ein Survey beantworten und ihre Favoriten in einem Formular bestimmen. Je nach Ranking bekommen die einzelnen Antworten Punkte, die miteinander aufsummiert werden. Jetzt treten zwei Teams gegeneinander an und müssen die richtigen Plätze oder Reihenfolge finden, um Fackeln zu gewinnen, die einem den Dungeon erleuchten und als Leben dienen. Kennt ihr eure Mitspieler:innen gut genug?

Wenn ihr das Spiel über die Erklärung nicht verstanden habt, dann macht euch keine Sorge, wir haben The Poll Mine auch erst verstanden, nachdem wir eine Runde in den Dungeons verbracht haben. Obwohl wir dem Spiel anfangs noch skeptisch gegenüber standen, war es letztendlich ein Riesenspaß, herauszufinden, wie wohl Teamkameraden und Gegner im Survey abgestimmt haben. Je größer das einzelne Team, desto unübersichtlicher wird es. Das mag für viele ein Kritikpunkt darstellen, wir aber sind der Meinung, dass hier auch eine Stärke von The Poll Mine liegt. Nichts ist witziger als Teammitglieder:innen, die sich gegenseitig anschreien, weil sie doch an der „falschen Wahl“ schuld seien.

In diesem Spiel gibt es tatsächlich recht wenig zu bemängeln. Es ist lediglich nur schade, dass eine Spieler:inn die Wahl trifft und nicht über einen Mehrheitsentscheid gewählt wird. Da wir aber trotzdem jede Menge Spaß mit dem Spiel hatten, ist dieser Punkt nicht wirklich von großer Bedeutung.

Weapons Draw

Ihr seid Mörder… gleichzeitig aber auch die Opfer. Ihr bekommt einen Buchstaben aus eurem Namen, den ihr in euren Waffen verstecken müsst. Die Waffen zeichnet ihr zudem selbst. Könnt ihr die Mörder entlarven oder werdet ihr von den Detektiven entlarvt? Ein verrücktes Katz und Maus Spiel beginnt.

Das Zeichnen der Waffen und die letztendliche Detektivarbeit sind die witzigsten und vor allem spaßigsten Abschnitte des Games. Hier hört der Spaß aber leider auch schon auf. Warum wir in der Kreativität beim Zeichnen der Waffen eingeschränkt werden, ist uns ein Rätsel. Auch warum das Overlay beim Töten so unübersichtlich ist, ließ uns etwas unbefriedigt zurück. Weapons Draw ist ein Spiel mit gutem Ansatz, hat aber gleichzeitig auch noch viel Luft nach oben.

The Jackbox Party Pack 8

4 von 5 wunderbar inszenierten Spielen ist ein fantastisches Ergebnis und katapultiert The Jackbox Party Pack 8 zu den besten Spielen der Reihe. Eine Vielzahl von Einstellungen, welche die einzelnen Minispiele zugänglicher machen sind eine fantastische Dreingabe. Auch die Auflösung, wie auch der Gesamteindruck sind hochwertiger als in den Vorgängern der Reihe. Ja, das Spiel hat seine Fehler – aber trotzdem sorgt die neueste Iteration der Jackbox Reihe für nicht nur eine gelungene Party, sondern für eine ganze Reihe an tollen Session, die euch und eure Freunde zum Lachen bringen.