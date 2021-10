THE HOUSE AT NIGHT sorgt passend zu Halloween für schaurige Stunden auf Disney+

Die Nächte werden kälter und dunkler, die Tage kürzer, ausgehöhlte Kürbisse flackern auf Fensterbänken, Spinnennetze werden in Szene gesetzt und gruselige Gestalten schleichen durch die Straßen – es ist wieder diese ganz besondere Zeit: Halloween steht vor der Tür! Während sich Blätter und Supermarktregale in den unterschiedlichsten Orangetönen präsentieren, füllen Filmliebhaber auf der ganzen Welt ihre Watch-Listen mit Gruselklassikern und neuesten Werken für schaurig-unterhaltsame Stunden im Horror-Monat Oktober. Pünktlich zu Halloween startet mit THE HOUSE AT NIGHT am 27.10. ein hochkarätiger Horrorfilm auf Disney+, der auf keiner Watch-List fehlen sollte. Der von David Bruckner inszenierte Film erzählt die Geschichte einer Witwe (Rebecca Hall, THE TOWN), die nach und nach die verstörenden Geheimnisse ihres kürzlich verstorbenen Ehemannes aufdeckt und feststellt, dass sie nicht allein in ihrem Haus zu sein scheint…

Zum Film

Nach dem unerwarteten Tod ihres Mannes bleibt Beth allein in ihrem Haus am See zurück und versucht die Geschehnisse zu verarbeiten. Doch dann kommen die Albträume: Furchteinflößende Visionen von einer unsichtbaren Präsenz im Haus, die Beth mit gespenstischer Anziehungskraft zu sich ruft. Gegen den Rat ihrer Freunde beginnt sie Nachforschungen anzustellen und stößt dabei auf verstörende Geheimnisse, die weitere Rätsel bergen – und Beth ist entschlossen dem auf den Grund zu gehen.Die Besetzung umfasst Rebecca Hall (HOLMES & WATSON, CHRISTINE) als „Beth“, Sarah Goldberg (BARRY, ELEMENTARY), Vondie Curtis Hall (DIE HARD 2, EVE’S BAYOU), Evan Jonigkeit (TOGETHERISH, SWEETBITTER) und Stacy Martin (VOX LUX, NYMPOMANIAC).

Eine verlässliche Kindersicherung sowie elterliche Kontrolle stellen sicher, dass Disney+ ein geeignetes Fernseherlebnis für die ganze Familie bleibt. Abonnenten können Zugangsbeschränkungen für erwachsene Inhalte festlegen und PIN-geschützte Profile erstellen, zusätzlich zu den bereits existierenden Kinderprofilen, um Eltern und Erziehungsberechtigten ein beruhigendes Gefühl zu geben.

Über Disney+

Disney+ ist der ultimative Streaming-Service für Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic, zusammen mit „Die Simpsons" und vielem mehr.