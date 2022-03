Egal ob Final Fantasy Tactics oder die gefeierte Fire Emblem Spielreihe, taktische JRPGs haben viele Fans und gewinnen ständig neue hinzu. Nun schickt Square Enix mit The DioField Chronicle ein neues Spiel dieser Art in den Ring. Auf der State of Play vom 9. März 2022 wurde das Spiel mit einem ersten Trailer angekündigt, welcher bereits erste Gameplay Szenen zeigt und damit auch erste Einblicke in das Spiel liefert:

Unter dem Ankündigungstrailer ist weiterhin Folgendes zu lesen:

“Willkommen in der Welt von DioField, einem neuen Strategie-Rollenspiel, das Sie auf eine Reise voller Ehre und politischer Intrigen mitnimmt. In dieser frischen und düsteren Geschichte werden Sie eine einzigartige Mischung aus Fantasy, mittelalterlichen und modernen Einflüssen sowie ein innovatives Kampfsystem entdecken: Taktischer Kampf in Echtzeit. Umgeben von detailreichen Umgebungen im Diorama-Stil müssen Sie schnell denken und strategisch handeln, um Ihr Team zum Sieg zu führen.” (Übersetzt aus dem Englischen)

The DioField Chronicle erscheint noch 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, die Xbox Konsolen, den PC und die Nintendo Switch.