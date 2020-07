The Dark Pictures Anthology: Little Hope erscheint am 30. Oktober

BANDAI NAMCO Entertainment gibt bekannt, dass The Dark Pictures Anthology: Little Hope am 30. Oktober 2020 für PlayStation 4, Xbox One und PC (digital) erscheint.

Little Hope, der zweite Ableger der Dark Pictures Anthology, gibt SpielerInnen die Möglichkeit das Spiel entweder alleine im Single-Player-Modus oder zu zweit im Modus “Gemeinsame Story” bzw. mit bis zu fünf Spielern im Filmabend-Modus zu spielen.

Vier Studenten und ihr Lehrer sind in der verlassenen Stadt Little Hope gestrandet und können sie aufgrund eines mysteriösen Nebels nicht mehr verlassen. Sie suchen verzweifelt nach einem Ausweg, doch Visionen von der dunklen und verstörenden Vergangenheit der Stadt lauern hinter jeder Ecke. Um zu überleben, müssen sie die Geheimnisse, die diese düsteren Erscheinungen umgeben, enthüllen, bevor die bösartigen Kräfte ihre Seelen in die Hölle entführen.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope erscheint in drei Editionen: Standard, Limited und Collector’s. Ein Pre-Order Bonus wird digital und bei teilnehmenden Händlern verfügbar sein.