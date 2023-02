Die Light-Novel-Serie The Apothecary Diaries (Kusuriya no Hitorigoto) von Natsu Hyga und Touko Shino wird von TOHO Animation und OLM als Anime-Serie adaptiert, die noch in diesem Jahr erscheinen soll. Maomao, die Hauptfigur des Anime, wird von Aoi Yki gesprochen werden. Der Anime wird von Norihiro Naganuma (The Ancient Magus‘ Bride, Staffel 1) inszeniert, der auch für die Drehbuchbetreuung zuständig ist. Als Regieassistent ist Akinori Fudesaka verantwortlich. Die Charaktere werden von Yukiko Nakatani (Go! Princess Precure, Tropical-Rouge! Precure) entworfen. Der Art Director ist Misato Aida (My Master Has No Tail), und der Color Key Artist ist Katsumi Takao (Pokémon the Movie: Secrets of the Jungle). Yū Nagai (Komi Can’t Communicate) ist der CGI-Regisseur. Der Kameramann für Composite Work ist Rumi Ishiguro. Verantwortlich für den Schnitt ist Daisuke Imai. Der Sounddesigner ist Shji Hata. Der Soundtrack des Anime wird von Satoru Kousaki (Vivy – Fluorite Eye’s Song), Kevin Penkin (Made in Abyss) und Arisa Okehazama (ONIMAI: I’m Now Your Sister!) erstellt.

Mehr zur Geschichte:

Im Osten liegt ein Land, das von einem Kaiser regiert wird, dessen Gemahlinnen und Dienerinnen in einem weitläufigen Komplex leben, der als Hougong, der hintere Palast, bekannt ist. Maomao, ein bescheidenes Mädchen, das von ihrem Vater, einem Apotheker, in einer bescheidenen Stadt großgezogen wurde, hätte nie gedacht, dass der hintere Palast etwas mit ihr zu tun haben würde – bis sie entführt und in den Dienst des Palastes verkauft wurde.

Obwohl sie gewöhnlich aussieht, hat Maomao einen schnellen Verstand, einen scharfen Verstand und ein umfangreiches Wissen über Medizin. Das ist ihr Geheimnis, bis sie einem Bewohner des Palastes begegnet, der mindestens so scharfsinnig ist wie sie: dem Chef-Eunuchen Jinshi. Er durchschaut Maomaos Fassade und macht sie zur Hofdame von niemand Geringerem als der Lieblingsgemahlin des Kaisers… damit sie die Speisen der Dame auf Gift testen kann!

Quelle: Anime News Network // Bild: © 日向夏・主婦の友インフォス/「薬屋のひとりごと」製作委員会