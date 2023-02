Das Franchise That Time I Got Reincarnated as a Slime ist seit der Premiere der Anime-Adaption im Jahr 2018 bei den Fans sehr beliebt. Nach zwei Staffeln und einem Spin-off feierte der Anime-Film That Time I Got Reincarnated as a Slime: Scarlet Bond (Tensei Shitara Slime Datta Ken: Guren no Kizuna-hen) im vergangenen November in Japan seine Premiere.

Bei der „großen Abschlussvorführung“ des Films wurde bekannt gegeben, dass die dritte Staffel des TV-Anime im Frühjahr 2024 Premiere haben soll. Diese Neuigkeit kommt nach neun aufeinanderfolgenden Monaten Fernsehanime des Franchise im Jahr 2021, wobei die zweite Staffel im Juli nach dem Abschluss der Spin-Off-Serie The Slime Diaries Premiere hatte.

Der Film Scarlet Bond, der am 25. November in Japan anlief, war ein großer Erfolg an den Kinokassen: In den ersten drei Tagen wurden 313.000 Tickets verkauft und über 3,19 Millionen US-Dollar eingenommen. Auch in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland, Australien und Mexiko ist der Film erfolgreich angelaufen, und für 2023 sind weitere Kinostarts geplant.

Die Geschichte des Films dreht sich um ein neues Land namens Raja, das westlich von Tempest liegt, und um Rimuru und seine Gefährten, die in eine Verschwörung um eine Frau mit mysteriösen Kräften verwickelt werden. Der Film wurde von Fuse, dem Schöpfer der ursprünglichen Light Novel-Serie, geschrieben und enthält neue Charaktere, darunter einen weiteren Oger-Überlebenden namens Hiiro.

Zusätzlich zur kommenden dritten Staffel wird die Serie im Rahmen ihres 10-jährigen Jubiläums in diesem Herbst auch einen dreiteiligen Original-Anime, Koriusu no Yume (Coleus’s Dream), veröffentlichen.

Fans der Serie That Time I Got Reincarnated as a Slime können sich in den kommenden Jahren auf weitere Anime und Originalinhalte freuen.

Quelle: Anime News Network // © 川上泰樹・伏瀬・講談社/転スラ製作委員会