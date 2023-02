Im brandneuen MOTIV GO VOICE treffen starker Stereosound auf edles Design. Mit Google Assistant lässt sich die Lieblingsmusik ebenso steuern wie Smart Home-Geräte im Haus – einfach nur durch die eigene Stimme. Mit seinem integrierten Akku sorgt der MOTIV GO VOICE auch abseits der Steckdose stundenlang für beste Unterhaltung.

Alle Fakten in Kürze:

vielseitig einsetzbarer, kompakter WLAN-Bluetooth-Speaker mit Google Assistant sowie Chromecast built-in™ für starken Klang ohne Steckdosenzwang

starkes Stereopanorama: zwei Vollbereichstreiber und zwei passive Bassmembranen bieten überzeugenden Sound unterstützt durch die Teufel Dynamore Technologie

integrierter Akku für Spielzeiten von bis zu 15 Stunden

einfachste Einrichtung über die Google Home App (iOS/Android™), cleveres Bedienpanel mit LED-Anzeige von WLAN-Signalstärke und Akku-Ladestand

mit Chromecast built-in wird das Handy zur Fernsteuerung. Einfach auf den Cast-Button in einer kompatiblen App tippen und Audioinhalte direkt auf den MOTIV GO VOICE streamen

mit Bluetooth AAC: für mobiles Musikstreaming auch ohne WLAN aus allen Apps in CD-naher Qualität

mit Google Assistant einfach Musik per Stimme steuern

zwei eingebaute Mikrofone für gute räumliche Erkennung

Schieberegler stellt auf Wunsch die Mikrofone aus

stylischer Aluminium-Rahmen für sicheren Stand, Betrieb über Netzteil oder über hochkapazitiven Lithium-Ionen-Akku, 3,5-mm-Eingang für Zuspieler

ab sofort zum Preis von 299,99 Euro in den Farben Silver White und Night Black im Teufel Webshop und in allen Teufel Stores erhältlich

Freihändige Hilfe

Mit Google Assitant spiele und steuern Sie Musik, Podcast und Radio einfach freihändig. Auf Wunsch hilft Google Assistant mit Wetterinformationen, der lokalen Uhrzeit oder dem Tagesplan. Auf Befehl werden beispielsweise Philips Hue Lampen eingeschaltet oder die perfekte Raumtemperatur über Nest eingestellt.

Kraftvoller Klang mit Teufel Dynamore Technologie

Wer ihn hört, will anfänglich nicht glauben, dass ein so kompakter Speaker derart raumfüllend und kraftvoll aufspielen kann. Im MOTIV GO VOICE werden zwei strapazierfähige Breitband-Töner von zwei passiven Bassmembranen unterstützt. Der durchlaufende Rahmen aus Aluminium sorgt für Stabilität und hält Vibrationen in Schach. Durch die in Berlin von Teufel entwickelte Dynamore Technologie sprengt der MOTIV GO VOICE scheinbar Grenzen, da sein virtuell erweitertes Stereo-Panorama die Bühne über seine physikalischen Abmessungen hinaus öffnet.

Volle Alltagstauglichkeit

Bestens verbunden per WLAN und Bluetooth und ausgestattet mit einem kraftvollen Akku für bis zu 15 Stunden Spielzeit ist der MOTIV® GO VOICE ein treuer Begleiter für den ganzen Tag, ob in der Wohnung, auf dem Balkon, der Terrasse oder im Garten. Über die Tasten an der Geräteoberseite lassen sich Lautstärke und Musikwiedergabe steuern. Zusätzlich werden hier Akkustand und WLAN-Signalqualität über LEDs visualisiert.

Preis und Verfügbarkeit